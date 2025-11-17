Die Planungen für die Weihnachtsklassiker laufen auf Hochtouren. Wann laufen "Der kleine Lord", "Sissi", "Die Feuerzangenbowle", "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und "Dinner for One" im ARD-Programm?
Am Sonntagnachmittag (16.11.) eröffnete die ARD den Weihnachtsklassiker-Reigen im Ersten. Gezeigt wurde um 15:35 Uhr der tschechische Kultmärchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (1973). Drei weitere Ausstrahlungen werden noch folgen, wie der Sender auf Anfrage von spot on news mitteilte. Notieren sollten sich Fans diese Termine: den 29. November um 9:25 Uhr, Heiligabend, 24. Dezember um 12:50 Uhr, und den Ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember um 15:25 Uhr