Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bald im ZDF

Ab Donnerstag, 30. Oktober 2025, 10.00 Uhr stehen alle Folgen der Serie zunächst für einen Monat in der ZDF-Mediathek bereit. In der Woche ab dem 3. November laufen dann jeweils täglich 3 Folgen im linearen Fernsehen auf ZDFneo. Die letzten vier Folgen werden am Freitag, dem 7. November 2025, ab 20:15 Uhr gezeigt. Somit können Zuschauer die beiden ersten Staffeln in voller Länger gratis anschauen. Bisher war die Serie ausschließlich beim Streamingdienst Prime Video verfügbar.

Worum geht es in "Ringe der Macht"? Die Serie spielt tausende Jahre vor den Ereignissen von „Der kleine Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“. Nach dem Sieg über den finsteren Herrscher Morgoth scheint der Frieden zurückgekehrt zu sein. Doch die Elbin Galadriel (Morfydd Clark) glaubt nicht an ein Ende des Bösen. Sie macht sich auf die Suche nach Morgoths Diener Sauron, der bereits seine Macht im Verborgenen ausbaut. Die Handlung führt die Zuschauer in bekannte Reiche wie Númenor, Khazad-dûm und Eregion. Neue Figuren wie der geheimnisvolle Halbrand oder die Halblinge um Nori ergänzen die Erzählung. Themen wie Verrat, Machtgier und das Schmieden der Ringe stehen im Mittelpunkt.

„Die Ringe der Macht“ basiert auf den Anhängen von Tolkiens Romantrilogie und zählt zu den teuersten Serienproduktionen aller Zeiten. Mit imposanten Landschaftsaufnahmen, aufwendigen Kostümen und einer epischen Erzählweise führt sie die Zuschauer zurück in die Welt von Mittelerde. Bekannte Charaktere wie Galadriel und Elrond treten an der Seite neuer Figuren auf und verknüpfen die Serie mit den späteren Geschichten der Filmtrilogie.