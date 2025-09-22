Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bald im ZDF

Fans von „Der Herr der Ringe“ dürfen sich freuen. Die Serie „Ringe der Macht“ kommt ins Free-TV.
Ab Donnerstag, 30. Oktober 2025, 10.00 Uhr stehen alle Folgen der Serie zunächst für einen Monat in der ZDF-Mediathek bereit. In der Woche ab dem 3. November laufen dann jeweils täglich 3 Folgen im linearen Fernsehen auf ZDFneo. Die letzten vier Folgen werden am Freitag, dem 7. November 2025, ab 20:15 Uhr gezeigt. Somit können Zuschauer die beiden ersten Staffeln in voller Länger gratis anschauen. Bisher war die Serie ausschließlich beim Streamingdienst Prime Video verfügbar.