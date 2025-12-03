Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße: Emotionale Premiere für Wolfgang Beckers letzten Film

Im Berliner Delphi Filmpalast feierte "Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße" seine emotionale Weltpremiere. Für den letzten Film von "Good Bye, Lenin!"-Regisseur Wolfgang Becker gab es Standing Ovations. Mit dabei waren unter anderem Charly Hübner, Christiane Paul und Daniel Brühl.
Großer Bahnhof in der einst geteilten Hauptstadt: Es war ein Abend voller Emotionen im ausverkauften Delphi Filmpalast in Berlin. "Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße" feierte seine Weltpremiere - und das Publikum erhob sich zu minutenlangen Standing Ovations. Der Film ist das letzte Werk von Wolfgang Becker (1954-2024), jenem Berliner Regisseur, der mit "Das Leben ist eine Baustelle" (1997) sein Kinodebüt feierte und mit "Good Bye, Lenin!" (2003) deutsche Kinogeschichte schrieb.