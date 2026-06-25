Mermaid Nails gehören zu den angesagtesten Nageltrends des Sommers 2026. Statt auffälligem Glitzer setzt die neue Variante auf sanfte Aquarell-Verläufe in zarten Pastelltönen. Das Besondere: Der schimmernde Look eignet sich auch für kurze, natürliche Nägel.

Verspielt, schimmernd und absolut im Trend: Mermaid Nails dominieren die Maniküre im Sommer 2026. Die schimmernden Nägel sind eine Hommage an die Disney-Figur Ariel. Ihren aktuellen Hype verdankt die Ariel-Maniküre vor allem dem Modehaus Chanel. Bei der Cruise 26/27 Modenschau kreierte Chef-Maniküristin Ama Quashie einen völlig neuen Look. Diese Variante der Ariel-Ästhetik zeigt sich dezent, elegant und absolut alltagstauglich.

Das macht die Chanel Mermaid Nails aus

Der neue Trend verabschiedet sich von auffälligen Glitzer-Steinchen und setzt stattdessen auf edle Lichtreflexe. Chanel nutzt für die Ariel-Maniküre einen sanften, fließenden Aquarell-Verlauf. Dieser Effekt imitiert das Zusammenspiel von Wasser, Sand und Sonnenlicht. Zarte Pastelltöne wie Nude, softes Orange, helles Blau, Mintgrün, Flieder und Babyrosa erzeugen die Optik eines schimmernden Aquarellbildes. Das Herzstück des Looks bildet ein limitierter Pfirsich-Metallic-Ton mit feinem Perlmutt: Chanel Golden Mermaid.

Für den perfekten Mermaid-Effekt mischt das Styling deckende Lacke mit transparenten Texturen. Die weichen Übergänge kaschieren harte Kanten. Diese moderne Variante der Mermaid Nails eignet sich ideal für kurze, natürliche Nägel. Klassische Varianten der vergangenen Jahre erforderten dagegen meistens eine gewisse Nagellänge.

Der klassische Ariel-Maniküre-Trend

Der sogenannte Mermaidcore bleibt auch in seiner klassischen Form ein großes Thema im Nagelstudio. Diese Variante der Ariel-Nägel setzt auf gesättigte, intensive Farben. Tiefsee-Blau, Aquamarin, schimmerndes Lila und sattes Pink holen die Weite des Ozeans auf die Hände.

Stark reflektierendes Chrome-Puder sorgt hier für einen optischen Muschel-Effekt. Alternativ erzeugen Überlacke mit einem matten, leicht milchigen Finish den beliebten Look von geschliffenem Strandgut (Sea Glass Nails). Kleine Verzierungen wie Perlen, Strasssteine oder 3D-Applikationen runden die klassische Ariel-Ästhetik ab und erinnern direkt an die Unterwasserwelt.