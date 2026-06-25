Mermaid Nails gehören zu den angesagtesten Nageltrends des Sommers 2026. Statt auffälligem Glitzer setzt die neue Variante auf sanfte Aquarell-Verläufe in zarten Pastelltönen. Das Besondere: Der schimmernde Look eignet sich auch für kurze, natürliche Nägel.
Verspielt, schimmernd und absolut im Trend: Mermaid Nails dominieren die Maniküre im Sommer 2026. Die schimmernden Nägel sind eine Hommage an die Disney-Figur Ariel. Ihren aktuellen Hype verdankt die Ariel-Maniküre vor allem dem Modehaus Chanel. Bei der Cruise 26/27 Modenschau kreierte Chef-Maniküristin Ama Quashie einen völlig neuen Look. Diese Variante der Ariel-Ästhetik zeigt sich dezent, elegant und absolut alltagstauglich.