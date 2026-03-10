Der Astronaut - Project Hail Mary: Sandra Hüller und Ryan Gosling glänzen bei Weltpremiere in London

In London feierte am Montag "Der Astronaut" Weltpremiere. Sandra Hüller und Ryan Gosling, die beiden Hauptdarsteller des Films, legten dabei einen glamourösen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich hin.
Spätestens seit ihrer Oscar-Nominierung für "Anatomie eines Falls" gehört Sandra Hüller (47) zur Weltklasse. Jetzt feierte sie am Londoner Leicester Square an der Seite von Hollywoodstar Ryan Gosling (45) die Weltpremiere ihres Science-Fiction-Blockbusters "Der Astronaut - Project Hail Mary" - mit einem innigen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich.