Der Astronaut - Project Hail Mary: Sandra Hüller und Ryan Gosling glänzen bei Weltpremiere in London

In London feierte am Montag "Der Astronaut" Weltpremiere. Sandra Hüller und Ryan Gosling, die beiden Hauptdarsteller des Films, legten dabei einen glamourösen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich hin.

Spätestens seit ihrer Oscar-Nominierung für "Anatomie eines Falls" gehört Sandra Hüller (47) zur Weltklasse. Jetzt feierte sie am Londoner Leicester Square an der Seite von Hollywoodstar Ryan Gosling (45) die Weltpremiere ihres Science-Fiction-Blockbusters "Der Astronaut - Project Hail Mary" - mit einem innigen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich.

Trotz des kühlen Londoner Märzwetters herrschte am Montagabend vor dem Cineworld-Kino eine euphorische Stimmung. Ryan Gosling, gewohnt charmant, und Sandra Hüller präsentierten sich vor dem Blitzlichtgewitter mit Glamour und einem Hauch von 70er-Jahre-Nostalgie.

Partnerlook mit Co-Star

Ryan Gosling, der im Film den Astronauten Ryland Grace verkörpert, erschien in einem braunroten Nadelstreifenanzug mit breitem Revers und einem locker geknöpften roten Hemd im 70er-Jahre-Stil. Sandra Hüller, die im Film die resolute Eva Stratt spielt, entschied sich für eine voluminöse Robe in Smaragdgrün - und setzte damit auf Partnerlook mit ihrem Co-Star, der britischen Newcomerin Priya Kansara (31). Zu ihrem dramatischen Ballkleid kombinierte die deutsche Schauspielerin funkelnde Diamant-Ohrringe. Das Trio präsentierte sich als geschlossene Einheit und strahlte für die Fotografen.

"Der Astronaut - Project Hail Mary" startet am 19. März in den deutschen Kinos.