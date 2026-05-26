Dennis Seimen rückt auf: Die richtige Entscheidung des VfB

Die Beförderung des Torwarts zur neuen Nummer eins ist mutig, aber konsequent, meint David Scheu. Nun kommt es darauf an, ihm auch bei Schwankungen den Rücken zu stärken.
Noch steht der Transfersommer ganz am Anfang, noch wird sich viel tun im Kader des VfB Stuttgart – eine zentrale Weiche hat der Club aber bereits gestellt. Der Aufstieg von Torhüter Dennis Seimen (20) zur neuen Nummer eins schafft früh Klarheit auf einer wichtigen Position, auf der Alexander Nübel drei Jahre lang für viel Stabilität gesorgt hat.