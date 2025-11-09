Denn sie wissen nicht, was passiert: Show-Aus für Barbara Schöneberger und Günther Jauch? Das sagt RTL

Nach Thomas Gottschalk sollen auch seine Kollegen Barbara Schöneberger und Günther Jauch die Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" verlassen. Nun äußerte sich RTL zu den Spekulationen.
Am 6. Dezember weiß wohl niemand so recht, was in der RTL Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" geschehen wird. Zwar hat Thomas Gottschalk (75) schon vor Monaten angekündigt, dass er sich in dieser Sendung von der TV-Bühne am Samstagabend verabschieden werde, doch nun sollen auch Barbara Schöneberger (51) und Günther Jauch (69) Abschied von der gemeinsamen Show nehmen. Das berichten die "Bild" und der Mediendienst "DWDL.de".