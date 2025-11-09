Denn sie wissen nicht, was passiert: Show-Aus für Barbara Schöneberger und Günther Jauch? Das sagt RTL

Nach Thomas Gottschalk sollen auch seine Kollegen Barbara Schöneberger und Günther Jauch die Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" verlassen. Nun äußerte sich RTL zu den Spekulationen.

Am 6. Dezember weiß wohl niemand so recht, was in der RTL Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" geschehen wird. Zwar hat Thomas Gottschalk (75) schon vor Monaten angekündigt, dass er sich in dieser Sendung von der TV-Bühne am Samstagabend verabschieden werde, doch nun sollen auch Barbara Schöneberger (51) und Günther Jauch (69) Abschied von der gemeinsamen Show nehmen. Das berichten die "Bild" und der Mediendienst "DWDL.de".

Schöneberger und Jauch wollen ihre Entscheidung live in der Show verkünden, wie die "Bild" berichtet. Auch "DWDL.de" könne diese Pläne bestätigen. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news heißt es von RTL: "Zu den Spekulationen äußern wir uns nicht und verweisen auf die Live-Show am 6.12."

So geht es mit "Denn sie wissen nicht, was passiert" weiter

Laut den Medienberichten arbeite der Sender gerade an einem Neustart der Samstagabend-Show , die seit 2018 in unregelmäßigen Abständen bei RTL läuft. Dass nicht mal das Moderationstrio weiß, was in den Sendungen passiert, macht den Charme des Formats aus. Nach Informationen von "DWDL.de" soll bei der Neuauflage wieder "Samstagabendshow-erprobtes Personal an Bord sein".

Im Mai hatte Gottschalk in der Live-Sendung seinen Rückzug angekündigt. Für seine finale Show am 6. Dezember hatte Schöneberger versprochen: "Wir machen es dir dann richtig schön." Jauch bot seinem langjährigen Weggefährten an: "Du darfst entweder den ganzen Abend moderieren oder gar nicht moderieren."

Die nächste Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" zeigt RTL am 6. Dezember live ab 20:15 Uhr. Was in der Show nun passieren wird, bleibt abzuwarten.