Demo in Ludwigsburg: „Ich bin es, der am Bahnhof Angst hat, weil er nicht deutsch aussieht“

Die Ludwigsburger Antifa demonstriert am Mittwochabend vor dem Bahnhof gegen anlasslose Polizeikontrollen. Alles bleibt friedlich, doch die Konflikte sind längst nicht beigelegt.
Es waren drastische Worte, mit denen die Ludwigsburger Antifa-Gruppe zur Kundgebung am Ludwigsburger Bahnhof aufgerufen hat. „Wir haben genug von rassistischer Hetze und Bullenkontrollen“, heißt es in einem Post auf Instagram unter anderem. „Wir wehren uns dagegen.“ Die Demo selbst setzt am Mittwoch dann aber nicht auf Konfrontation, sondern auf Austausch. Auch, wenn die Vorwürfe an Polizei und Stadtverwaltung gravierend bleiben.