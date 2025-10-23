Demo in Heidelberg: Hunderte demonstrieren in für „schönes Stadtbild“

Die Kritik an der „Stadtbild“-Aussage des Kanzlers ebbt nicht ab. Nun sind in Heidelberg mehr als tausend Menschen aus Protest gegen die Aussagen von Merz auf die Straße gegangen.
Nach der umstrittenen Äußerung zu Problemen im „Stadtbild“ von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sind in Heidelberg laut Polizeiaussagen etwa 1.350 Menschen auf die Straße gegangen. Zu der Demonstration unter dem Motto „Für ein schönes Stadtbild“ hatte das Queerfeministische Kollektiv Heidelberg aufgerufen. Die Veranstalter hatten laut Stadt mit bis zu 10.000 Teilnehmern gerechnet.