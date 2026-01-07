Delani Diekmeier: Diekmeiers krebskranke Tochter reitet zu Sieg

Die Tochter des Ex-Bundesligaprofis Dennis Diekmeier verblüfft einmal mehr ihre Eltern: In der Therapie-Pause gewinnt sie ein Springturnier und zeigt, wie gut ihr das Reiten tut.
Auf dem Rücken ihres Pferdes schöpft Delani neue Kraft: Die schwer krebskranke Tochter des Ex-Fußballprofis Dennis Diekmeier ist mit einem sportlichen Erfolg ins neue Jahr gestartet. Die 15-Jährige gewann beim Reitturnier in Eppelheim bei Heidelberg auf ihrem Pferd Col d’Amour eine Stilspringprüfung der Klasse L. Als einzige Reiterin bekam die Meisterin des Reiterrings Badische Pfalz eine Wertnote von 8,0.