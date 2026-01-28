„Defend Rojava“: Prokurdische Demo eskaliert – Oberbürgermeister Knecht bezieht Stellung

Nach einer pro-kurdischen Kundgebung in Ludwigsburg griff die Polizei ein – Flaschen und Pyrotechnik sollen geflogen sein. Matthias Knecht verurteilt die Gewalt, nicht aber die Demo.
Flaschenwurf, Pyrotechnik, vermummte Teilnehmer: Die Polizei musste am Dienstagabend nach einer pro-kurdischen Kundgebung in Ludwigsburg mehrfach einschreiten. Einzelne Teilnehmer hätten sich bei einem spontanen Demozug durch die Myliusstraße vermummt, zudem seien eine Glasflasche sowie Pyrotechnik auf die Einsatzkräfte geworfen worden, teilt das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit. Oberbürgermeister Matthias Knecht verurteilt die mutmaßlichen Angriffe auf Polizisten – nimmt dabei jedoch eine entscheidende Einordnung vor.