„Defend Rojava“: Prokurdische Demo eskaliert – Oberbürgermeister Knecht bezieht Stellung

Nach einer pro-kurdischen Kundgebung in Ludwigsburg griff die Polizei ein – Flaschen und Pyrotechnik sollen geflogen sein. Matthias Knecht verurteilt die Gewalt, nicht aber die Demo.

Flaschenwurf, Pyrotechnik, vermummte Teilnehmer: Die Polizei musste am Dienstagabend nach einer pro-kurdischen Kundgebung in Ludwigsburg mehrfach einschreiten. Einzelne Teilnehmer hätten sich bei einem spontanen Demozug durch die Myliusstraße vermummt, zudem seien eine Glasflasche sowie Pyrotechnik auf die Einsatzkräfte geworfen worden, teilt das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit. Oberbürgermeister Matthias Knecht verurteilt die mutmaßlichen Angriffe auf Polizisten – nimmt dabei jedoch eine entscheidende Einordnung vor.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilt, war für 19 Uhr eine Demonstration unter dem Motto „Defend Rojava“ auf dem Vorplatz der MHP-Arena angemeldet gewesen. Ursprünglich habe man mit rund 400 Teilnehmern gerechnet, „was dann aber auf 600 Personen anstieg“, so die Polizei. Die angemeldete Kundgebung sei ordnungsgemäß kurz nach 20 Uhr beendet worden.

Zwei Gruppen spalten sich von Kundgebung ab

Noch während der Kundgebung sollen sich zwischenzeitlich rund 80 Teilnehmer von der Veranstaltung entfernt haben und gemeinsam über die Brenzstraße und die Schillerstraße in Richtung Arsenalplatz gezogen sein. Unterwegs seien aus der Personengruppe heraus vereinzelt Böller gezündet und in Richtung der Polizei geworfen worden. Da sich die Gruppe am Arsenalplatz auflöste, blieb zunächst unbekannt, wer die Pyrotechnik gezündet hatte, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ermittlungen dauern an.

Nach der offiziellen Kundgebung sei laut Polizei eine weitere Gruppe von rund 150 teils vermummten Personen laut skandierend durch die Bahnhofsunterführung und das Bahnhofsgebäude hindurch in die Myliusstraße gezogen. Dabei kam es unter anderem auch zu einem Flaschenwurf in Richtung der Einsatzkräfte.

Wegen mehrerer verbotener Gegenstände seien Strafverfahren gegen fünf Personen eingeleitet worden. Laut einem Polizeisprecher wurden drei Tierabwehrsprays, ein Paar Quarzhandschuhe sowie Schreckschussmunition sichergestellt. Zudem seien Platzverweise ausgesprochen worden.

Die Demonstration sei von einer Privatperson mit bis zu 300 Teilnehmern angemeldet worden, teilt die Stadt Ludwigsburg auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Die Versammlung sei stationär angemeldet gewesen, ein Demonstrationszug sei also nicht vorgesehen gewesen.

Die städtische Versammlungsbehörde habe die Kundgebung vor Ort begleitet. In diesem Zusammenhang habe die Polizei einzelne Verstöße festgestellt und im Beisein der Versammlungsbehörde Flaggen mit verbotenen Kennzeichen beschlagnahmt. Auch der Kommunale Ordnungsdienst sei unterstützend im Einsatz gewesen.

Oberbürgermeister Knecht kommentiert Vorfall differenziert

„Die Versammlungsfreiheit ist ein wesentliches Grundrecht in unserem Land. Sie setzt jedoch voraus, dass Zusammenkünfte friedlich und ohne Waffen stattfinden“, sagt Knecht am Mittwochnachmittag. „Die in Ludwigsburg zu beobachtenden Gewalttätigkeiten sind deshalb in keiner Weise zu akzeptieren.“

Zugleich sei festzuhalten, dass die angemeldete Kundgebung zunächst störungsfrei verlief. „Die späteren Eskalationen gingen von einer nicht angemeldeten Gruppe aus, die sich nach Ende der Versammlung spontan bildete und eine eigene Dynamik entwickelte.“