Debatte um Krankenstand: Lucha widerspricht Merz – telefonische Krankschreibung soll bleiben

Manfred Lucha hält an der telefonischen Krankschreibung fest und widerspricht dem Kanzler. Statt pauschaler Schuldzuweisungen fordert er eine genaue Analyse der Krankheitsursachen.
Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) widerspricht Bundeskanzler Friedrich Merz in der Debatte um den hohen Krankenstand. Trotz der Kritik des Kanzlers will Lucha an der telefonischen Krankschreibung festhalten. „Ich halte die telefonische Krankschreibung in ihrer jetzigen Form für richtig und sinnvoll“, sagte er. Sie sei bewusst eingeführt worden, um volle Arztpraxen und Infektionsrisiken zu vermeiden.