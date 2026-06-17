Debatte in Stuttgart: Ärger über Mist von Polizeipferden mitten auf der Straße

Warum dürfen Polizeipferde in Stuttgart Kot hinterlassen, während Hundehalter zahlen müssen? Diese Frage wird derzeit im Netz diskutiert. Was Stadt und Polizei sagen.

Tierkot, der auf offener Straße herumliegt, ist nie etwas Schönes. Im Netz regen sich derzeit einige über Pferdäpfel auf Stuttgarter Straßen auf. Ein Bild auf der Plattform Reddit zeigt einen beachtlichen Haufen, den offenbar ein Polizeipferd hinterlassen hat. Darunter gibt es zahlreiche kritische Kommentare. „Verstehe es nicht“, schreibt ein Nutzer. Jeder Besitzer eines winzigen Hundes müsse immer und zurecht eine Tüte mitführen. „Aber die Polizei-Pferde können wild auf die Straße koten.“ Ein anderer Nutzer weißt auf Haufen im Rosensteinpark hin.

Die Reiterstaffel der Polizei in Stuttgart, zu der 20 Tiere gehören, ist vor allem bei Großereignissen im Einsatz, wenn Tausende Menschen auf einmal unterwegs sind - etwa bei Bundesligaspielen des VfB Stuttgart, großen Konzerten auf dem Wasen oder Demonstrationen. 186 Mal waren die Pferde im vergangenen Jahr im Einsatz.

Klare Regeln für Hundehalter - und für Pferde?

Für Hundehalter gelten in Stuttgart klare Regeln. Die Stadt weißt unter anderem in Flyern daraufhin, dass die Hinterlassenschaften der Vierbeiner entsorgt werden müssen. „Rechtlich betrachtet ist eine Verunreinigung durch Hundekot eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße geahndet werden“, heißt es. Private Pferdebesitzer seien genauso wie andere Tierhalter verpflichtet, die Hinterlassenschaften ihrer Tiere zu entfernen, teilt die Stadt Stuttgart auf Nachfrage mit. Für Polizeipferde hingegen gelten Sonderrechte, „da sie sich im hoheitlichen Einsatz“ befinden. Die Reiterinnen und Reiter der Pferdestaffel seien daher von den normalen Reinigungspflichten entbunden. Auch die Polizei selbst teilt mit, dass es Sache der Stadt sei, die Pferdeäpfel zu beseitigen.

Bei Großeinsätzen, wie zum Beispiel Fußballspielen, erfolge eine Reinigung „im üblichen Umfang“, teilt die Stadt weiter mit. Dabei würden selbstverständlich auch die Pferdeäpfel von der Straße entfernt. „Bei Meldungen über konkrete Verschmutzungen oder bei größeren Einsatzlagen mit erhöhtem Reinigungsbedarf reagiert die Straßenreinigung entsprechend“, so eine Sprecherin der Stadt.

Die Stadt sieht in den Pferdeäpfeln im Übrigen kein größeres Problem. Im Bürgerhaushalt waren die „Tretminen“ vor einigen Jahren zwar mal ein Thema, das öffentliche Amt für Ordnung verzeichne aber „nahezu keine Beschwerden“ wegen liegengebliebener Pferdeäpfel im Stadtgebiet. Vereinzelt würden Bürgerinnen und Bürger zwar Haufen auf Feldwegen melden, „Hotspots“, an denen das besonders häufig vorkomme, gebe es aber nicht. Aber auch in der Landeshauptstadt haben sich in der Vergangenheit schon Bürger über Pferdemist auf Straßen geärgert.

Keine „Kotfänger“ bei Polizeipferden

In kleineren Ortschaften, vor allem in ländlicheren Gebieten, dürfte das Problem wesentlich größer sein. Im Rems-Murr-Kreis kam es deshalb in der Vergangenheit schon zu Reibereien, im Kreis Ludwigsburg hatten sich Reitvereine auch schon zusammengetan, um für möglichst saubere Spazier- und Radwege zu sorgen. In Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) hat die Verwaltung im vergangenen Sommer „im Sinne eines guten Miteinanders“ im Amtsblatt auf Beschwerden aufmerksam gemacht und an Reiter appelliert, sich um den Kot zu kümmern.

Der Verfasser des Postings auf Reddit hatte zudem die Frage in den Raum geworfen, warum Polizeipferde in Stuttgart keine sogenannte Exkremententasche haben. Laut Stadt ist die Tasche durchaus üblich. Allerdings verneint die Polizei das. Die sogenannten Kotfänger würden in Baden-Württemberg aus Gründen des Tierschutzes nicht eingesetzt, man lehne diese ab. Die zusätzlichen Geschirre würden zu Druckstellen und Schmerzen führen und ein Verletzungsrisiko bergen. „Zudem könnten sich Pferde am Beutel oder den Riemen an Hindernissen im Gelände verhaken“, heißt es auf Nachfrage.