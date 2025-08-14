Debatte in der Kunstszene: Stuttgarter Museum überrascht vom weltweiten Medieninteresse an Nacktbesuchen

Die Nackt-Aktion im Haus der Geschichte sollte nur eine Ausstellung thematisch ergänzen – und löst nun ein weltweites Medienecho aus. Was sagen Kunstschaffende in Stuttgart dazu?
Das Stuttgarter Haus der Geschichte erlebt momentan einen Sturm der internationalen Aufmerksamkeit, mit dem dort niemand gerechnet hat. Am 30. August und 13. September dürfen Besucherinnen und Besucher die Ausstellung „Frei Schwimmen“ nur nackt betreten. Die Führungen an diesen beiden Tagen sind seit langem ausgebucht. Die ungewöhnliche Aktion hat es bis in die Medien in den USA, in Belgien und sogar im Iran geschafft. „Eben hat ein Journalist der ,Times’ aus London angerufen“, berichtet Museumssprecherin Lydia Meißner am Donnerstag unserer Redaktion.