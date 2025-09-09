Deal mit einem Ex-Profi-Kicker: Schluss mit WC-Gestank: Millionendeal bei Die Höhle der Löwen?

Geld stinkt nicht - vor allem nicht in der "Höhle der Löwen". Die Erfindung eines Ex-Fußballprofis soll Klogerüchen den Garaus machen. Die Löwen wittern ein Millionengeschäft, und es entbrennt der Kampf um den Deal. Ein 98-Jähriger stellt derweil einen neuen Altersrekord auf.
Für gute Ideen ist man nie zu alt: Das beweist ein 98-Jähriger, der zum ältesten Teilnehmer in der "Höhle der Löwen" (montags, 20:15 Uhr, VOX oder bei RTL +) wird. Um einen ganz und gar nicht anrüchigen Deal reißen sich die Löwen besonders: Ein ehemaliger Fußballprofi präsentiert seinen High-Tech-Absauger, der schlechte Toilettengerüche eliminiert. Das Geschäft schnappt sich ein Investor, der sich einen Klo-Deal selbst nicht zugetraut hätte.