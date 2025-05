DB-Schienennetz: Warum Schnieder bei der Bahn durchgreift

1 Patrick Schnieder (links) auf dem Weltgipfel der Verkehrsminister in Leipzig. Neben ihm Messechef Leipzig Martin Buhl-Wagner, und Young Tae Kim, Präsident des Weltverkehrsforums. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Der Verkehrsminister will die Konzernpläne für neue Vorstände bei der gemeinnützigen DB InfraGo AG stoppen. Der Konflikt könnte eskalieren.











Die neue Bundesregierung will die verlustreiche Deutsche Bahn AG sowie das bundeseigene Schienennetz besser aufstellen und dazu das Personal an der Spitze der Unternehmen austauschen. Dabei greift der federführende neue Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) beim größten Staatskonzern nun schon kurz nach Amtsantritt erstmals durch. Mit dem Vorgehen des Bahnvorstandes bei der geplanten Neubesetzung von drei Führungsposten bei der gemeinnützig orientierten DB InfraGo AG sei er „in keiner Weise einverstanden“, sagte der Minister der FAZ. Das habe er auch der Bahnspitze bereits verdeutlicht, so Schnieders öffentliche Warnung an DB-Chef Richard Lutz.