Daydrinking im Sommer: Macht Aperol Spritz oder Bier bei Hitze schneller betrunken?

30 Grad, nur ein Aperol und direkt beschwipst? Arthur Schmidt, Chefarzt am Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart, erklärt, ob Alkohol bei Hitze wirklich schneller Wirkung zeigt.
Bis zum offiziellen Sommeranfang ist es zwar noch etwas hin, die sommerlichen Temperaturen ziehen aber jetzt schon viele Sonnenanbeter zum Daydrinking auf den Schlossplatz oder in die Gassen der Stuttgarter Innenstadt. Doch ob Aperol Spritz, Weißweinschorle oder Bier: Wer sich bei brütender Hitze das eine oder andere Glas genehmigt, merkt rasch, dass der Alkohol scheinbar schneller in den Kopf steigt.