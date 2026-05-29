Daydrinking im Sommer: Macht Aperol Spritz oder Bier bei Hitze schneller betrunken?

30 Grad, nur ein Aperol und direkt beschwipst? Arthur Schmidt, Chefarzt am Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart, erklärt, ob Alkohol bei Hitze wirklich schneller Wirkung zeigt.

Bis zum offiziellen Sommeranfang ist es zwar noch etwas hin, die sommerlichen Temperaturen ziehen aber jetzt schon viele Sonnenanbeter zum Daydrinking auf den Schlossplatz oder in die Gassen der Stuttgarter Innenstadt. Doch ob Aperol Spritz, Weißweinschorle oder Bier: Wer sich bei brütender Hitze das eine oder andere Glas genehmigt, merkt rasch, dass der Alkohol scheinbar schneller in den Kopf steigt.

Laut Arthur Schmidt, Chefarzt der Abteilung für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie am Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart, gibt es eine Erklärung dafür, dass Hitze schneller und intensiver betrunken macht, auch wenn es keine wissenschaftlichen Belege dafür gibt. „Es ist eine Kombination aus mehreren Faktoren, warum es sich subjektiv so anfühlen kann“, erklärt Schmidt, der sich unter anderem auf die Behandlung der Leber spezialisiert hat.

Nicht nur bei Hitze: Zum Alkohol Wasser trinken

Hohe Temperaturen können sich auf den Kreislauf auswirken: „Dann kann der Blutdruck sinken“, so der Mediziner. Außerdem werde neben dem Alkohol häufig viel zu wenig Nichtalkoholisches getrunken: „Für viele ist Bier ein Durstlöscher.“ Durch Bier, Wein und Co. müsse man zudem häufiger auf die Toilette, denn Alkohol wirkt harntreibend. „Die verlorene Flüssigkeit nimmt man dann oft nicht schnell genug wieder auf“, sagt Schmidt. Die Folge: Flüssigkeitsmangel und Dehydrierung. Das trage dazu bei, dass sich die Wirkung des Alkohols verstärke. „Zudem trinken viele auf leeren Magen, was die Wirkung noch mal intensiviert.“

Durch das Flüssigkeitsdefizit kann sich aber nicht nur das Betrunkenheitsgefühl verstärken, sondern auch der Kater, der oft am Morgen mit Kopfschmerzen, Müdigkeit und Übelkeit wartet. Um der Katerstimmung vorzubeugen, empfiehlt Arthur Schmidt, ausreichend Mineralwasser zu trinken, denn darin seien alle wichtigen Elektrolyte enthalten, die der Alkohol dem Körper entziehe. „Spezielle Elektrolyt-Pülverchen braucht es nicht.“

Für Frauen maximal 12 Gramm Alkohol pro Tag, für Männer 24

Wie schädlich Alkohol für die Gesundheit ist, hängt laut dem Chefarzt aber in erster Linie nicht von der Temperatur ab, sondern von der Menge. Um langfristigen Leberschäden vorzubeugen, sollten Frauen deshalb nicht mehr als 12 Gramm Alkohol am Tag trinken, was 0,1 Liter Sekt oder Wein oder 0,25 Liter Bier bedeutet. Für Männer gilt die doppelte Menge, sprich 24 Gramm. Doch auch wer ab und zu etwas über die Stränge schlägt, muss nicht sofort um seine Gesundheit bangen. Die empfohlene Menge sei vielmehr im Durchschnitt zu betrachten, erklärt der Chefarzt: „Alkoholexzesse verzeiht die Leber hingegen manchmal nicht vollständig.“

Patienten mit schweren Alkoholvergiftungen nach extremen Exzessen, wie dem so genannten Komasaufen, das vor einigen Jahren bei vielen Jugendlichen im Trend lag, gibt es laut dem Mediziner heute jedoch kaum noch. Und auch die sommerlichen Temperaturen sorgen nicht unbedingt für mehr zu behandelnde Alkoholvergiftungen.

Gegen die Katerstimmung empfiehlt der RBK-Chefarzt Arthur Schmidt Mineralwasser. Foto: RBK/Christoph Schmidt

Wenn Alkohol in der Hitze, dann Radler oder Schorle

Um den Körper und insbesondere die Leber nicht zu stark zu belasten, rät Arthur Schmidt auf Anzeichen wie Schwindel, Kopfschmerzen und Müdigkeit zu achten. „Dass sind die typischen Kreislaufsymptome.“ Damit der Körper sich aber gar nicht erst bemerkbar machen muss, empfiehlt er „das taktische Zwischenwasser“: „Es gilt als Volksweisheit, dass man zwischendurch immer Wasser trinken sollte.“ Für jedes Glas Alkohol sollte man mindestens genauso viel Nichtalkoholisches zu sich nehmen, im besten Fall Wasser. Außerdem gilt: „Kein Alkohol auf nüchternen Magen.“

An sehr heißen Tagen empfiehlt Arthur Schmidt, zum Beispiel zu alkoholfreiem Bier zu greifen: „Das ist am allerbesten.“ Denn es liefere genügend Flüssigkeit und Elektrolyte. Wer nicht ganz auf Alkohol verzichten will, dem rät er zu einem Radler oder Weinschorle. Menschen, mit Schäden oder Problemen mit der Leber legt er nahe, die Finger lieber ganz vom Alkohol zu lassen.﻿﻿