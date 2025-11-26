In Metzingen hat mit Neura ein Big Player der Robotik seinen Sitz. David Regers Geschöpfe sind sozusagen mit eigenem Gehirn und eigenen Sinnen ausgestattet.
Drei Katzen gibt es im Phönix. Zwei dumme, die monoton am Eingang winken. Die dritte ist künstlich-intelligent und steht im Mittelpunkt. „Vorsicht, Essen ist unterwegs, miau.“ Sie hört auf den Namen Bella, spricht und umkurvt Hindernisse um das Büffet im Neckartenzlinger China-Restaurant. „Liebe Gäste, Ihre Bestellung ist da. Vielen Dank und guten Appetit.“ Hühnerfleisch süß-sauer für Tisch 24. „Auf Wiedersehen“, sagt der Automaten-Ober und rollt weiter zu Tisch 28. Bei Kindergeburtstagen ist die Robo-Katze der Brüller.