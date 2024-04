Dass man den richtigen Partner bei Dating-Apps findet, gehört in der heutigen Zeit nicht mehr zur Seltenheit. Wir stellen Ihnen 8 beliebte Dating-Apps vor und zeigen, welche Funktionen Sie bei welcher App nutzen können.

Die amerikanische App kam im Jahr 2012 erstmals für iOS-Nutzer auf den Markt. Die Verbreitung fand anfangs auf dem Campus der University of Southern California statt.

Lesen Sie auch

Tinder (free): „Matchen, chatten, treffen“ (begrenzte Likes), Video-Chat

Tinder+: Unbegrenzte Likes, Swipes können zurückgenommen werden, Likes können an Nutzer auf der ganzen Welt vergeben werden, Werbung kann ausgeblendet werden, Inkognito-Modus kann gestartet werden

Tinder Gold: Zusätzlich 5 Super-Likes pro Woche, 1 gratis Boost pro Monat, „Wer mag mich?“ kann herausgefunden werden, Tägliche Vorschläge, wer gut zu Ihnen passen könnte (Top-Picks)

Tinder Platinum: Zusätzlich Nachrichten verschicken vor einem Match möglich, priorisierte Likes, Likes, die in den letzten 7 Tagen vergeben wurden

Tinder: Die Kosten im Überblick (Stand 2024)

Tinder+ für über 28jährige: ab 6,67 € pro Monat (Abo für 12 Monate)

Tinder+ für unter 28jährige: ab 2,62 € pro Monat (Abo für 12 Monate)

Tinder Gold für über 28jährige: ab 10,81 € pro Monat (Abo für 12 Monate)

Tinder Gold für unter 28jährige: ab 3,99 € pro Monat (Abo für 12 Monate)

Tinder Platinum für über 28jährige: ab 14,58 € pro Monat (Abo für 12 Monate)

Tinder Platinum für unter 28jährige: ab 4,48 € pro Monat (Abo für 12 Monate)

Lovoo

Lovoo gibt es seit 2011 und wird vom Hamburger Unternehmen PE Digital betrieben. Registrieren können Sie sich mit Ihrem Facebook-Profil oder Ihrer E-Mail-Adresse.

Lovoo (free): Profil erstellen, Suchfunktion, Nachrichten verschicken, Fotos ansehen, Werbung

Lovoo (Premium): Zusätzlich können eigene Nachrichten hervorgehoben werden, erhöhte Chance auf mehr Chats (durch Ice-Breaker), Profilfotos werden hervorgehoben, keine Werbung, unsichtbar Profile anschauen (Ghost-Modus), Sie können sehen, wer das eigene Profil angeschaut oder geliked hat

Lovoo: Kosten im Überblick

Lovoo Premium für über 28jährige: ab 10,00 € pro Monat (Abo für 12 Monate)

Lovoo Premium für unter 28jährige: ab 5,83 € pro Monat (Abo für 12 Monate)

Lovoo Premium (Desktop Version): ab 6,67 € pro Monat (Abo für 12 Monate)

Lovoo verwendet außerdem ein virtuelles Zahlungsmittel, die sogenannten Credits. Damit können Sie Ansichten aufdecken, Likes im Match verteilen und animierte Gifts in Streams verschicken.

Lesen Sie auch: Das können Sie beim ersten Date fragen

Bumble

Die Besonderheit bei Bumble ist, dass Männer grundsätzlich die Frauen nicht anschreiben können. Wenn die Frau nach der Match-Entstehung nicht innerhalb von 24 Stunden dem Mann schreibt, verfällt das Match wieder.

Bumble (free): Profile durchklicken, Matches machen, Nachrichten verschicken, Verlängerung eines Matches um einen Tag möglich, Infos sind verfügbar, Video- und Audioanrufe möglich, Fragespiel verfügbar

Bumble Boost: Zusätzlich können Likes zurückgenommen werden, Matches können verlängert werden, unbegrenztes Swipen, ein Spotlight pro Woche (Profil wird mehr gesehen), 5 SuperSwipes pro Woche (zeigen Sie einem Nutzer, dass Sie interessiert sind)

Bumble Premium: Zusätzlichen Zugriff auf erweiterte Filter (z. B. Alter, Entfernung), Sie sehen, wem Sie gefallen, Reise-Modus (beliebiger Standort kann ausgewählt werden), Zeit mit Matches verbringen, verfallene Matches erneuern, Inkognito Modus (Ihr Profil wird nur Leuten angezeigt, die Sie gematcht haben)

Bumble: Kosten im Überblick (Stand: April 2024)

InkognitoModus: ab 5,44 Euro pro Woche (Abo für 3 Monate)

Bumble Boost: ab 5,44 Euro pro Woche (Abo für 3 Monate), 199,99 Euro für ein lebenslanges Abo

Pole Position (Sie werden der anderen Person sofort gezeigt): ab 7 € pro Woche (Abo für 3 Monate

Spotlight: ab 1,84 € pro Spotlight (Kauf von 30 Spotlights)

SuperSwipe: ab 1 € pro SuperSwipe (Kauf von 30 SuperSwipes)

Hinge

Unter anderem auf Social Media hat die Dating-App „Hinge“ in den letzten Monaten an Bekanntheit gewonnen. Ihr erstelltes Profil zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass Sprachnotizen sowie Videos inkludiert werden können.

Hinge (free): Profil erstellen inklusive Sprach- und Videonachrichten sowie Umfragen und Fragen zur Person, Nachrichten senden, Likes verteilen, Einsicht in Standouts (welche Nutzer passen zu mir?), Likes können zurückgenommen werden, einige Eigenschaften sind sichtbar (sexuelle Orientierung, Entfernung, Altersspanne, Ethnie, Religion)

Hinge+: Zusätzlich können Sie mehr Likes versenden, Einstellungen individualisieren, mehr Filter verwenden

HingeX: Zusätzlich kann ein Premium-Like versendet werden (Sie werden der jeweiligen Person dann zuerst angezeigt), Empfehlungen von Matches werden noch besser auf Sie zugeschnitten

Hinge: Kosten im Überblick (Stand: November 2023)

Hinge+: 25 Euro (1 Monat), 50 Euro (3 Monate), 75 Euro (6 Monate)

HingeX: 45 Euro (1 Monat), 85 Euro (3 Monate), 125 Euro (6 Monate)

Auch interessant: 125 Ideen fürs erste Date

Badoo

Badoo existiert seit dem Jahr 2006 und wurde vom russischen Unternehmer Andrey Andreev entwickelt. Hauptsitz ist in einem der bekanntesten Stadtteile weltweit: im Londoner Stadtteil Soho.

Badoo (free): Mit Leuten chatten, Kontakte in der Nähe finden, Videochat-Funktion, „Volltreffer“-Spiel (Ja-/Nein-Swipe)

Badoo Premium: zusätzlich sehen Sie, wer Ihnen einen Volltreffer gegeben hat, Unsichtbar-Modus (unerkannt Profile besuchen), Volltreffer zurückziehen, Favoriten-Einsicht (Sie sehen, wer Sie als Favorit markiert hat), mit beliebten Mitgliedern chatten, mit neuen Mitgliedern direkt chatten, eigene Nachrichten hervorheben, Sticker, keine Werbung

Badoo: Kosten im Überblick (Stand: April 2024)

Badoo Premium: ab 10,83 € pro Woche (Abo für 6 Monate)

Coins (für zusätzliche Funktionen): ab 49 € für 2.750 Coins (0,02 € / Coin)

Parship

Eine der ältesten Online-Partnervermittlungen ist Parship. Die Partnerbörse gibt es seit 2001 und wurde in Zusammenarbeit mit dem Diplom-Psychologen Hugo Schmale der Universität Hamburg mit Hilfe eines Fragenkatalogs entwickelt.

Parship (free): Nachrichten versenden, Fotos für andere freischalten, Spaßfragen versenden, Gemeinsamkeiten mit dem Spiel „Eisbrecher“ herausfinden, mit virtuellem Lächeln flirten

Parship (kostenpflichtige Leistungen): Zusätzliche Kontaktvorschläge, Austausch von Fotos, Kontaktanfragen von anderen lesen, auf Kontaktanfragen reagieren, Partnerempfehlungen, Persönlichkeitsgutachten, Entfernung einschränken, Suchfilter, vollständige Liste von Besuchern

Parship: Kosten im Überblick (Stand: 2024)

Parship (kostenpflichtige Leistungen): ab 39,90 € pro Monat (Abo für 24 Monate)

ElitePartner

ElitePartner wirbt mit dem Slogan „Partnersuche für Akademiker und Singles mit Niveau“ und ist für Singles ab 30, die eine feste Beziehung suchen. Nach einem kostenpflichtigen Persönlichkeitstest werden die Nutzer, die laut ElitePartner am besten zu Ihnen passen, als Rangliste präsentiert.

ElitePartner (free): Lächeln und Eisbrecher versenden, Suchkriterien verfeinern, letzte Profilbesucher sehen, wissenschaftlicher Fragebogen und ElitePartner-Matching, Kurzversion Ihrer Beziehungspersönlichkeit, Partnersuche auf dem Smartphone starten

ElitePartner Premium: zusätzlich unbegrenzt Nachrichten verschicken, Lächeln und Eisbrecher verschicken, mehr Nutzer mit akademischem Abschluss, Umkreissuche (Nutzer im eigenen Wohnort suchen), Kontaktgarantie (Zusatzmonate ohne Aufpreis, falls Kontakte nicht geknüpft werden konnten), Fotos sehen, Matching, lernen Sie Ihre Beziehungspersönlichkeit kennen, individueller Beratungsservice

ElitePartner: Kosten im Überblick

ElitePartner (kostenpflichtig): ab 35,90 € pro Monat (Abo für 24 Monate)

eDarling

Auch bei eDarling erwartet Sie bei der Profilerstellung ein Persönlichkeitstest, bei dem Ihr Charakter und Ihre Prioritäten in einer Liebesbeziehung zum Vorschein kommen. Danach werden Ihnen Singles vorgestellt, die zu Ihnen und Ihren Wünschen passen könnten.

eDarling (free): kostenfreier Persönlichkeitstest, Profilerstellung mit bis zu 24 Fotos, ideale Partner werden vorgeschlagen, Nachrichten versenden, Lächeln verschicken, Fotos liken, Kennenlern-Fragen versenden

eDarling Premium: „Gegenseitiges Kennenlernen“ (vor der ersten Nachricht bereits die Interessen des anderen kennenlernen), unbegrenzte Kommunikation, Lesebestätigung, Identitätsprüfung, ausführliches psychologisches Persönlichkeitsprofil

eDarling: Kosten im Überblick

eDarling Premium: ab 24,90 € pro Monat (Abo für 12 Monate)

Weitere beliebte Dating-Apps

CDate

Lovescout 24

be2

Ashley Madison

Grindr

Happn

NEU.DE

NextLove

Jaumo

Plenty of Fish

Instinct

Joyce

Wink

iCatched

Viluu

OkCupid

Yoomee

Welche Dating-App wird in Deutschland am meisten genutzt?

Einer Umfrage von Statista aus dem Jahr 2023 zufolge schaffte es die App Tinder (34 %) auf den ersten Platz, Silber ging an „Badoo“ (29 %), den dritten Platz sicherte sich „Bumble“ (25 %). Befragt wurden zwischen Januar und Dezember 238 Premium-Dating-App-Nutzer im Alter von 18 bis 64 Jahren.

Welche Dating-Apps sind kostenlos?

Fazit: Jede App verfügt über eine kostenfreie Version, in der Zusatzfunktionen nur bei Abschluss eines Abonnements genutzt werden können. In der Regel können Sie durch zusätzliche Features die Wahrscheinlichkeit erhöhen, eine größere Auswahl an Nutzern kontaktieren zu können und somit eher Ihr persönliches Perfect Match zu finden.