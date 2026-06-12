Das war die WM-Nacht: Südkorea-Jubel und Trauer in Brasilien

Nach dem Auftaktsieg von Mexiko gewinnt auch Gruppengegner Südkorea sein erstes Spiel bei dieser WM. Was sonst noch in der ersten Turnier-Nacht passierte.
Südkorea hat wie Co-Gastgeber Mexiko einen perfekten Start in die Fußball-WM erwischt. Das Team um Superstar Heung-Min Son setzte sich mit 2:1 (0:0) gegen Tschechien durch und drehte dabei einen 0:1-Rückstand. In-beom Hwang (68. Minute) und Hyeon-gyu Oh (80.) trafen für das Team um den enttäuschenden Ex-Bundesliga-Profi Son. Kapitän Ladislav Krejci hatte die Tschechen 20 Jahre nach der bislang letzten WM-Teilnahme in Deutschland in Führung geköpft (59.).