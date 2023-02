1 Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz. Foto: AFP/ROBYN BECK

Wer ist die Reichste im Modelland? Heidi Klum könnte da durchaus dazugehören, wenn man sich anschaut, wie viel sie mit einer Staffel der TV-Castingsendung „Germany's Next Topmodel" verdient.









Die Prosieben-Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ steht immer wieder in der Kritik für das Frauenbild, das transportiert wird. Heidi Klum dürfte das angesichts ihres Kontoauszugs vielleicht nicht so sehr tangieren. Ganz nach dem Motto „Ich habe heute einen dicken Scheck für dich“ soll Heidi Klum laut dem Vermögenmagazin mit einer Staffel "GNTM" 10 Millionen Euro verdienen. Bereits seit 2006 sucht Klum im Fernsehen nach ihren Nachfolgerinnen.

So reich ist Heidi Klum

Das Vermögen der Moderatorin und Selbstvermarkterin Klum wird vom Vermögenmagazin auf 130 Millionen Euro geschätzt. Sie ist schon lange im Geschäft. Bereits 1992 wurde die heute 49-Jährige in einer Sendung von Thomas Gottschalk entdeckt. Es folgen das Cover für die „Sports Illustrated“, viele Jahre als Modelengel für die Negligémarke „Victoria‘s Secret“ und Moderationen für Sendungen wie „America’s Got Talent“ oder eben „GNTM“. Heute inszeniert sie sich und ihre aktuelle Liebe, den Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz, auf der Fotoplattform Instagram.