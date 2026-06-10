Das Turnier unter der Lupe: Toni und Felix Kroos starten exklusive Live-Show auf TikTok

TikTok bringt Toni und Felix Kroos als WM-Experten vor die Kamera: Vom 10. Juni bis 19. Juli analysieren die Brüder das Turnier in neun Live-Shows. Ganz ohne Skript ordnen sie die Spiele ein, holen Gäste dazu - und lassen die Community per Live-Chat mitreden.
Zwei bekannte Gesichter des deutschen Fußballs stehen künftig bei TikTok vor der Kamera: Toni (36) und Felix Kroos (35) begleiten die Weltmeisterschaft 2026 mit einer eigenen Live-Show. Vom 10. Juni bis zum 19. Juli senden die Brüder unter dem Titel "Kroos & Kroos: Die WM unter der Lupe" insgesamt neun Ausgaben und analysieren darin das Turniergeschehen. Das teilte die Plattform mit.