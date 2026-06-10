Das Turnier unter der Lupe: Toni und Felix Kroos starten exklusive Live-Show auf TikTok

TikTok bringt Toni und Felix Kroos als WM-Experten vor die Kamera: Vom 10. Juni bis 19. Juli analysieren die Brüder das Turnier in neun Live-Shows. Ganz ohne Skript ordnen sie die Spiele ein, holen Gäste dazu - und lassen die Community per Live-Chat mitreden.

Zwei bekannte Gesichter des deutschen Fußballs stehen künftig bei TikTok vor der Kamera: Toni (36) und Felix Kroos (35) begleiten die Weltmeisterschaft 2026 mit einer eigenen Live-Show. Vom 10. Juni bis zum 19. Juli senden die Brüder unter dem Titel "Kroos & Kroos: Die WM unter der Lupe" insgesamt neun Ausgaben und analysieren darin das Turniergeschehen. Das teilte die Plattform mit.

Übertragen werden die jeweils rund 60-minütigen Folgen auf den TikTok-Kanälen der beiden Moderatoren, @toni.kr8s und @felixkroos23. Die jeweiligen Gäste werden dabei über ihre eigenen Profile in den Live-Stream eingebunden - sollte ein Gast keinen eigenen TikTok-Kanal besitzen, wählt er sich stattdessen über @luppentv in das Gespräch ein.

Die Ausstrahlung erfolgt in der Regel am Folgeabend nach ausgewählten Top-Spielen um 21 Uhr - ein Konzept, das vor allem die mehrstündige Zeitverschiebung zum Austragungsort in Nordamerika überbrücken soll. Den Auftakt macht am 10. Juni eine Sonderausgabe am Vorabend des Eröffnungsspiels, ebenfalls um 21 Uhr. Weitere feste Sendetermine sind der 15., 17. und 26. Juni; die übrigen Ausgaben richten sich nach dem Verlauf der Finalrunde.

Den Abschluss der neun Live-Shows bildet schließlich die letzte Episode am 18. Juli um 21:00 Uhr, pünktlich am Vorabend des großen Finales.

Analyse ohne Skript

Auf ein festes Drehbuch verzichten die Brüder bewusst. Zunächst ordnen Toni und Felix Kroos die jüngsten Partien ein, ehe sie wechselnde Gäste und frühere Weggefährten dazuholen. Zu den prominenten Gesprächspartnern der ersten Ausgaben zählen dabei Ex-Bundestrainer Joachim Löw, der ehemalige englische Abwehrchef Rio Ferdinand sowie Weltmeister Lukas Podolski. Zum Ende jeder Sendung übernimmt das Publikum: Über den Live-Chat können Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Fragen stellen und die Show aktiv mitgestalten.

"Die WM-Spiele sind aufgrund der mehrstündigen Zeitverschiebung für viele Fans in Europa eine Herausforderung, aber durch das Format auf TikTok Live holen wir die Fans direkt ab", wird Toni Kroos in der Mitteilung zitiert. Man sende "brandaktuell" und setze "voll auf den echten, beidseitigen Austausch mit der Community".

Bruder Felix Kroos hebt den interaktiven Charakter hervor: "Auf TikTok Live brechen wir die Barriere zwischen Expertinnen und Experten sowie Zuschauerinnen und Zuschauer komplett auf. Die Community schaut nicht nur zu, sie gestaltet die Show über den Live-Chat aktiv mit."

Eingespieltes Duo aus dem Podcast

Neu ist das Zusammenspiel der beiden vor Publikum nicht. Schon mit ihrem gemeinsamen Podcast "Einfach mal Luppen", den sie 2020 starteten, machten sich die Kroos-Brüder über den Platz hinaus einen Namen - ihre offene, oft humorvolle Art, sich gegenseitig zu kontern, wurde dabei zum Markenzeichen. Der Showtitel "unter der Lupe" greift denselben Wortwitz auf.

Sportlich bringen beide einiges mit: Toni Kroos wurde 2014 Weltmeister, wodurch er die Emotionen und die Druckkulisse eines solchen Turniers aus erster Hand nachempfinden kann. Neben seinem WM-Titel gewann er mit Real Madrid mehrfach die Champions League, ehe er 2024 seine Karriere beendete. Felix Kroos war jahrelang Profi, unter anderem bei Werder Bremen und Union Berlin.

Prominente Konkurrenz am Mikrofon

Mit dem Format reihen sich die Brüder in eine prominent besetzte Experten-Landschaft ein. Die WM zeigt in Deutschland MagentaTV komplett, ARD und ZDF übertragen eine Auswahl. Als TV-Experten sind unter anderem Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp (MagentaTV), Bastian Schweinsteiger (ARD) sowie Per Mertesacker und Christian Streich (ZDF) im Einsatz. Bei MagentaTV wird auch Tom Kaulitz als "Fan-Experte" zu Wort kommen.