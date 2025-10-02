Die neue Reality-Gameshow "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" verwandelt das Kult-Brettspiel in ein spannendes TV-Experiment: 13 Kandidaten mit echten Berufen kämpfen mit Bluff, Strategie und psychologischem Gespür ums Überleben im Dorf - und ums Enttarnen der Werwölfe.
Die neue Reality-Gameshow "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" bringt das bekannte Gesellschaftsspiel "Die Werwölfe von Düsterwald" als TV-Variante auf den Bildschirm. Das Format sorgt für frischen Wind im deutschen Reality-Angebot - es ist spannend und das Mitraten macht Spaß.