Das sind die reichsten Menschen in Baden-Württemberg (Liste, 2025)

Viele Superreiche kommen aus Baden-Württemberg – und auch in der Region Stuttgart gibt es einige Milliardäre. Das zeigt die neue Liste des Manager Magazins.
Mit Dieter Schwarz, dem Gründer von Lidl und Kaufland, thront ein Mann aus Baden-Württemberg ganz oben in der Liste der reichsten Menschen in Deutschland. Stolze 46,3 Milliarden Euro hat der 86-Jährige inzwischen angehäuft. Das geht aus dem in dieser Woche veröffentlichten Ranking des Manager Magazins hervor, in dem die 500 reichsten Deutschen gelistet sind.