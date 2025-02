Das sind die beliebtesten Reiseziele der Deutschen

1 Urlauber genießen einen Strandtag auf Mallorca. Foto: dpa/Clara Margais

Bayern, Spanien oder doch lieber Fernost? Zwei Drittel der Menschen in Deutschland haben 2024 eine Urlaubsreise unternommen. Welche Ziele besonders gefragt waren.











Link kopiert



Ob Alpen oder Ostsee: Das liebste Urlaubsland der Menschen in Deutschland ist nach wie vor das eigene. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, welche die Stiftung für Zukunftsfragen am Dienstag (11. Februar) in Hamburg vorgestellt hat. Mehr als ein Drittel der Bundesbürger (36 Prozent) verbrachten demnach vergangenes Jahr ihren Haupturlaub im Inland. Und das waren die Top-Reiseziele 2024 im Überblick: