Mit zwei Nominierungen für "Bugonia" katapultiert sich Emma Stone auf insgesamt sieben Oscar-Nominierungen und bricht damit einen langjährigen Rekord von Meryl Streep.
In der aktuellen Oscar-Saison sorgt Emma Stone (37) für Aufsehen. Die Schauspielerin ist für "Bugonia" als beste Hauptdarstellerin und zugleich als Produzentin für den besten Film nominiert. Damit bricht sie einen Rekord, der über Jahrzehnte Bestand hatte: Sie ist mit ihren 37 Jahren nun die jüngste Frau, die es bereits auf insgesamt sieben Oscar-Nominierungen geschafft hat.