1 Strahlendes Make-up und seidig-glänzende Haare: Bei einem Braustylisten sind Bräute in professionellen Händen. Foto: Shutterstock/Andrey Sayfutdinov

Haare sitzen, Make-up sitzt, Braut strahlt: Wer sich an seinem Hochzeitstag ein besonderes Styling gönnen möchte, bucht sich einen Brautstylisten. Doch wer zaubert in Stuttgart wunderschönes Braut-Make-up und tolle Haare?

Sich einmal im Leben das Princess-Treatment zu gönnen, gehört für viele Bräute am Hochzeitstag dazu. Wer bei seinem Braut-Make-up nichts dem Zufall überlassen möchte, legt diese Verantwortung in geschulte Hände und engagiert einen professionellen Stylisten.

Wie sollte eine Braut geschminkt sein?

Das Wichtigste am Braut-Make-up ist die Haltbarkeit. Denn eine Braut ist den ganzen Tag unterwegs, verdrückt ein, zwei Tränchen über den Tag, isst, trinkt und möchte am Abend noch ausgelassen feiern und trotzdem noch top gestylt sein. Das Make-up sollte unbedingt zur Braut passen und ihrem Typ entsprechen. Denn die Hochzeit ist nicht der richtige Zeitpunkt, um etwas Ausgefallenes auszuprobieren, wenn man sonst der Typ für Natürlichkeit ist.

Kann man sich für seine Hochzeit selbst schminken?

Natürlich. Denkt man über den Brautlook für den großen Tag nach, gilt es, folgende Fragen zu beantworten:

Habe ich die nötige Erfahrung , um mich selbst zu schminken?

, um mich selbst zu schminken? Weiß ich, welche Make-up-Produkte für ein langanhaltendes Braut-Make-up geeignet sind?

für ein langanhaltendes Braut-Make-up geeignet sind? Kann ich mir selbst die Haare stylen oder habe ich eine Freundin, die es kann?

stylen oder habe ich eine Freundin, die es kann? Möchte ich mich an meinem Hochzeitstag zurücklehnen und verwöhnen lassen?

Wer sich lieber zurücklehnen möchte und auf Nummer Sicher gehen will, greift auf die Expertise eines Brautstylisten zurück. Professionelle Stylisten kennen alle Tricks, um das Make-up vorteilhaft, natürlich und langlebig zu gestalten.

Wer doch selbst zu Make-up und Pinsel greifen möchte, sollte folgende Tipps beachten: Bräute sollten auf die Qualität der verwendeten Produkte achten. Ein Primer auf der Haut sorgt für längeren Halt, damit das Make-up den ganzen Tag hält. Die gewählte Foundation sollte deckend sein, aber nicht maskenhaft auf dem Gesicht liegen. Hier lohnt es sich, über die Anschaffung eines High-End-Produkts statt eines Drogerie-Make-ups nachzudenken. Kleine Makel verschwinden mit dem richtigen Concealer. Wer für den Frischekick im Gesicht sorgen möchte, greift zu rosa Concealer. Gelbliche Farbtöne wirken dunklen Schatten entgegen und grüne Concealer decken Rötungen ab. Mit dem richtigen Contouring kann man seine Vorzüge betonen. Dabei gilt es darauf zu achten, dass der Bronzer nicht zu orange ist. Der richtige Blush bringt Frische ins Spiel.

Lidschatten in hellen und warmen Farben umspielen das Auge. Für einen besseren Halt sorgt ein Primer darunter. Bei der Mascara sollte man unbedingt zu einer wasserfesten Variante greifen. Damit die Augenbrauen den ganzen Tag in Position bleiben, sollte man zu Augenbrauen-Gel oder Wachs greifen. Beim Lippenstift gilt es darauf zu achten, dass er die Lippen den Tag über auch mit Feuchtigkeit versorgt, damit sie nicht austrocknen. Um das gesamte Make-up zu fixieren, empfiehlt sich ein Setting-Spray. Essentials wie Puder oder Lippenstift sollte man trotzdem im Laufe des Tages griffbereit haben.

Was kostet ein Braut-Make-up?

Die Kosten für ein Hochzeits-Make-up variieren stark. Sie sind abhängig von der Erfahrung des Stylisten, von der Distanz, die zurückgelegt werden muss und von den verwendeten Produkten. In der Regel bieten Brautstylisten verschiedene Pakete an, die eine breitere Preisspanne abdecken. Im Durchschnitt ist mit Kosten zwischen 200 und 800 Euro zu rechnen.

Wann sollte man ein Brautstyling buchen?

Wie alles in der Hochzeitsbranche sind auch Brautstylisten sehr gefragt. Die Hochzeitssaison wird immer länger und die Vorbereitungen beginnen immer früher. Wer einen Termin bei seinem Wunsch-Stylisten ergattern möchte und sich das eigene Hochzeitsdatum sichern will, sollte früh dran sein. Spätestens sechs Monate vor der Hochzeit sollte man sich mit diesem Thema befassen. Einige Stylisten sind bereits ein Jahr im Voraus für die Wochenenden ausgebucht. Besonders beliebt sind Samstage.

Kirsten Schulze

Kirsten ist seit 2014 Make-up-Artistin aus Leidenschaft und stylt Kunden für Werbung, Film- und Videoproduktionen, für Shootings und Brautstylings. Sie verwendet ausschließlich Produkte von höchster Qualität und Haltbarkeit und legt zudem Wert auf das Tierwohl. Das Brautstyling gehört zu ihren großen Leidenschaften. Beim Probetermin hilft Kirsten ihren Bräuten ihren Look zu finden. Am großen Tag ist sie morgens an der Seite ihrer Bräute und übernimmt Make-up, Haare und eventuelle Haaraccessoires. Zum Auffrischen bekommen Bräute ihren Lippenstift und Beauty-Blotter geschenkt.

Leistungen, Preise und weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite.

Emily Schumacher

Emilys Herz schlägt für Kosmetik und den Vintage-Look der 50er-Jahre. Vom Make-up über Haarstyling bis hin zur Fotografie bringt sie das Gesamtpaket mit und erfüllt Kunden und Kundinnen ihre Wünsche. Als Brautstylistin bietet sie drei verschiedene Pakete an. Das klassische Brautstyling umfasst einen Probetermin, einen Make-up-Look, ein Haarstyling, Wimpern, ein Haarkissen und Haarnadeln. Wer sich auch für das Standesamt stylen lassen möchte, bucht das Kombi-Paket für zwei Brautstylings. Nicht jede Braut möchte Haare und Make-up gemacht bekommen. Deshalb bietet Emily auch ein günstigeres Paket an, bei dem sich Bräute entscheiden können, ob sie Haare oder Make-up professionell stylen lassen möchten.

Weitere Informationen zu Paketen und Dienstleistungen finden Interessierte auf der Webseite.

Christina Angelillo

Christina ist zertifizierte Hair- und Make-up-Artistin aus Stuttgart und schminkt Bräute an ihrem großen Tag. Damit die Bräute so entspannt wie möglich sein können, kommt Christina zu ihnen und schminkt sie direkt an ihrem Wunschort. Zwei bis drei Stunden Zeit sollte man für das Styling einplanen. Nachdem ein individuell passendes Make-up gestaltet wurde, werden die Haare geföhnt, geglättet, gelockt oder geflochten – ganz nach Vorstellung der Braut.

Informationen, Eindrücke und Buchungsmöglichkeiten finden Bräute auf der Webseite.

Elline Stylist Studio

Ellina macht Bräute für ihren großen Tag zurecht. Am Morgen der Hochzeit kommt sie zur Braut und stylt sie für den ganzen Tag. Für das Styling benutzt sie hochwertige Kosmetik, die besonders lange hält. Um ihren Kundinnen immer die neuesten Trends anbieten zu können, bildet sich Ellina regelmäßig weiter. Bräute können bei ihr verschiedene Pakete buchen. Entweder übernimmt Ellina Haare und Make-up oder nur eines von beiden. Wer zusätzlich ein Styling für Hochzeitsgäste wünscht, beispielsweise für die Brautmutter oder Trauzeugin, kann dies als Paket hinzubuchen.

Impressionen, Leistungen und weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite.

Elmira Kraus

Soft Glam und Natürlichkeit stehen bei Elmiras Hochzeitslooks im Fokus. Die professionelle Brautstylistin hat bereits viele Jahre Erfahrung auf ihrem Gebiet und unterstreicht mit ihren Braut-Make-ups die natürliche Schönheit ihrer Kundinnen. Auf der Webseite der Stylistin finden sich verschiedene Pakete. Vom Brautstyling ohne Probetermin bis zum Premium-Paket für Braustyling mit Standesamt und großer Trauung – inklusive Probetermin für beide Looks und einer sechsstündigen Begleitung am großen Tag durch Elmira persönlich. Wer noch ein Styling für die Brautmutter oder die Trauzeugin wünscht, kann die Leistung einfach hinzubuchen.

Alle Leistungen sowie Impressionen finden Bräute auf Elmiras Webseite.

Bridallove by Tina

Tina Teske ist Make-up-Artist und Brautstylistin und bietet verschiedene Stylingpakete für Stuttgart und Umgebung an. Auch hier können Bräute wählen zwischen einem Styling ohne Probetermin, dem klassischen Brautstyling mit Probetermin und dem Premium-Paket, das ein Styling für Standesamt und große Hochzeit umfasst. Auch Hochzeitsgäste können von ihr geschminkt werden. Mit ihren stilvollen Looks verwandelt Tina ihre Kundinnen in strahlende Bräute und setzt ihre Schönheit gekonnt in Szene.

Alle Leistungen, Inspirationen und den Kontakt finden Interessierte auf Tinas Webseite.

Madlena Nicol Gehrmann

Unter ihrer Marke OvieBride bietet Madlena professionelle Brautstylings im Raum Stuttgart an. Seit fast zehn Jahren schwingt sie die Make-up-Pinsel und zaubert für ihre Kundinnen wunderschöne Looks. Mit ihrer Expertise steht sie ihren Bräuten am Hochzeitstag beiseite und bereitet sie auf den First Look mit dem zukünftigen Ehemann vor.

Auf ihrer neuen Webseite OvieBride finden Interessierte weitere Informationen.

Wer sich an seinem Hochzeitstag Stress ersparen und sich das volle Verwöhnprogramm gönnen möchte, bucht einen Brautstylisten für den großen Tag. Diese verfügen in der Regel über eine professionelle Ausbildung, kennen ihre Produkte und verstehen sich darauf, Bräute gekonnt in Szene zu setzen. Wer sich das Geld sparen möchte, kann auch selbst zum Pinsel greifen. Allerdings sollte man vorher eine gründliche Produktrecherche durchführen und zu qualitativ hochwertigen Produkten greifen, damit das Make-up den ganzen Tag hält. Brautfrsiuren sollte man mehrere Male üben, damit am Hochzeitstag alles reibungslos funktioniert.