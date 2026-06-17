Das ist ihr neuer Freund: Luna Schweiger macht ihre Liebe öffentlich

Dass Luna Schweiger vergeben ist, gab sie bereits im Februar bekannt. Jetzt verrät sie, um wen es sich bei ihrem neuen Freund handelt und was sie verbindet.

Luna Schweiger (29) macht ihre Beziehung zu dem Springreiter Lucas Wenz öffentlich. In einem Interview mit der "Gala" gibt das Paar erste Einblicke. Wenz erklärt auf die Frage, ob es Liebe auf den ersten Blick war: "Ja, das ging relativ schnell." Die beiden lernten sich der Zeitschrift zufolge im November kennen. "Wir wollten nicht mehr ohne einander sein - und das ist bis heute so geblieben", so Wenz. Er besuche sie regelmäßig in Hamburg, sie reise wiederum zu ihm nach Elmshorn. "Also seit unserem Kennenlernen haben wir uns fast jeden Tag gesehen", ergänzt Schweiger.

Beide sind im Reitsport aktiv Die beiden verbindet die Leidenschaft für den Reitsport. Dass sie beide das Springreiten lieben, erleichtere einiges. "Ich bin so viel unterwegs, habe weniger frei als andere, und wenn Luna kein Interesse oder Spaß daran hätte, wäre das, glaube ich, schwierig", erklärt Wenz. Nicht nur das hätten sie gemeinsam. Sie seien "beide Familienmenschen", fügt Schweiger hinzu.

Der gemeinsame Alltag spielt sich jedoch nicht nur rund um den Sport ab. "Wenn wir nicht im Reitstall mit den Pferden sind, kuscheln wir abends mit unseren Hunden und schauen einen Film zusammen", erzählt die Schauspielerin und Springreiterin. Außerdem treffen sie sich mit Freunden oder gehen gemeinsam aus. "Lucas hat schon meine Freunde kennengelernt", verrät die älteste Tochter von Til (62) und Dana Schweiger (58).

Paar ist seit Dezember liiert

Luna Schweiger erklärte im Februar auf Nachfrage der "Bild"-Zeitung, dass sie sich "privat verliebt" habe. Deshalb sei eine geplante Dating-Show ins Wasser gefallen. "Während sich das Format ewig hingezogen hat, habe ich mich einfach im echten Leben verliebt. Ohne Rosenzeremonie, dafür mit Reitstiefeln", so Schweiger. Sie sei "seit Dezember" vergeben. Den Namen ihres Partners verriet sie damals nicht, gab aber preis: "Er ist Reiter, geduldig, ruhig und komplett stressresistent. Wer Pferde aushält, schafft auch mich."