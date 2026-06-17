Das ist ihr neuer Freund: Luna Schweiger macht ihre Liebe öffentlich

Dass Luna Schweiger vergeben ist, gab sie bereits im Februar bekannt. Jetzt verrät sie, um wen es sich bei ihrem neuen Freund handelt und was sie verbindet.
Luna Schweiger (29) macht ihre Beziehung zu dem Springreiter Lucas Wenz öffentlich. In einem Interview mit der "Gala" gibt das Paar erste Einblicke. Wenz erklärt auf die Frage, ob es Liebe auf den ersten Blick war: "Ja, das ging relativ schnell." Die beiden lernten sich der Zeitschrift zufolge im November kennen. "Wir wollten nicht mehr ohne einander sein - und das ist bis heute so geblieben", so Wenz. Er besuche sie regelmäßig in Hamburg, sie reise wiederum zu ihm nach Elmshorn. "Also seit unserem Kennenlernen haben wir uns fast jeden Tag gesehen", ergänzt Schweiger.