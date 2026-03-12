Netflix hat die Fortsetzung zu "KPop Demon Hunters" eingetütet - und auch die Originalmacher Maggie Kang und Chris Appelhans kehren zurück. Der Animationsfilm war der meistgeschaute Film in der Geschichte des Streamers.

Netflix hat kurz vor der Oscarverleihung auf seiner News-Seite "Tudum" eine Entscheidung bekanntgegeben, die Fans des Animationsphänomens "KPop Demon Hunters" aufhorchen lässt: Die Plattform hat mit den Regisseuren Maggie Kang und Chris Appelhans einen neuen mehrjährigen Vertrag für Drehbuch und Regie einer Fortsetzung abgeschlossen. Das Produktionsstudio hinter dem Projekt ist erneut Sony Pictures Animation, das auch den Originalfilm verantwortet hatte.

Der erste Film erzählte die Geschichte der K-Pop-Gruppe HUNTR/X, deren Musik insgeheim die Welt vor Dämonen aus einer anderen Dimension schützt. Die Story schrieb Netflix-Geschichte: Kein anderer Film wurde auf der Plattform häufiger abgerufen. Auch musikalisch hinterließ er Spuren - mehrere Songs aus dem Soundtrack wurden zu echten Hits.

Noch frühe Phase - kein Starttermin in Sicht

Trotz der Vertragsunterzeichnung steckt die Produktion noch in den Kinderschuhen. Kang und Appelhans befinden sich eigenen Angaben zufolge erst in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Konkret wollen sich beide nach der Awards Season intensiv dem Sequel widmen. Ein zuvor kursierendes Erscheinungsjahr 2029 gilt laut Insidern wohl als unrealistisch - Animationsprojekte dieser Größenordnung brauchen in der Regel mehr Zeit.

Regisseurin Maggie Kang kommentierte die Ankündigung mit Worten: "Ich bin als koreanische Filmemacherin unglaublich stolz, dass das Publikum mehr von dieser koreanischen Geschichte und unseren koreanischen Charakteren sehen möchte. In dieser Welt, die wir erschaffen haben, steckt noch so viel mehr. Das ist erst der Anfang." Ihr Regiekollege Chris Appelhans ergänzte: "Diese Figuren sind für uns wie eine Familie, ihre Welt ist zu unserem zweiten Zuhause geworden. Wir freuen uns darauf, ihr nächstes Kapitel zu schreiben, sie vor Herausforderungen zu stellen und ihre Entwicklung zu begleiten - und weiterhin die Grenzen dessen zu erweitern, wie Musik, Animation und Geschichte zusammenkommen können."

Oscar-Favorit in zwei Kategorien

Dass der Deal ausgerechnet jetzt verkündet wird, dürfte kein Zufall sein. "KPop Demon Hunters" gilt bei den bevorstehenden Academy Awards in der Nacht auf den 16. April gleich in zwei Kategorien als klarer Favorit: "Bester Animationsfilm" sowie "Bester Originalsong" für den Titel "Golden".