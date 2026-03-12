Netflix hat die Fortsetzung zu "KPop Demon Hunters" eingetütet - und auch die Originalmacher Maggie Kang und Chris Appelhans kehren zurück. Der Animationsfilm war der meistgeschaute Film in der Geschichte des Streamers.
Netflix hat kurz vor der Oscarverleihung auf seiner News-Seite "Tudum" eine Entscheidung bekanntgegeben, die Fans des Animationsphänomens "KPop Demon Hunters" aufhorchen lässt: Die Plattform hat mit den Regisseuren Maggie Kang und Chris Appelhans einen neuen mehrjährigen Vertrag für Drehbuch und Regie einer Fortsetzung abgeschlossen. Das Produktionsstudio hinter dem Projekt ist erneut Sony Pictures Animation, das auch den Originalfilm verantwortet hatte.