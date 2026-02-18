Mit ihrem „Cinna Twist“ sorgt Arabella Kiesbauer in Folge 2 für einen echten Überraschungsmoment: Obwohl Christian Hümbs Cupcakes eigentlich nicht ausstehen kann, schwärmt er plötzlich begeistert.
Zimt kann schnell zu viel sein – oder genau ins Schwarze treffen. In Folge 2 von „Das große Promibacken“ dreht sich in der ersten Aufgabe alles um das aromatische Gewürz. Zwei Stunden Zeit haben die Prominenten, um ein Gebäck zu kreieren, bei dem Zimt geschmacklich klar im Mittelpunkt steht, ohne zu dominieren.