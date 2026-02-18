Mit ihrem „Cinna Twist“ sorgt Arabella Kiesbauer in Folge 2 für einen echten Überraschungsmoment: Obwohl Christian Hümbs Cupcakes eigentlich nicht ausstehen kann, schwärmt er plötzlich begeistert.

Zimt kann schnell zu viel sein – oder genau ins Schwarze treffen. In Folge 2 von „Das große Promibacken“ dreht sich in der ersten Aufgabe alles um das aromatische Gewürz. Zwei Stunden Zeit haben die Prominenten, um ein Gebäck zu kreieren, bei dem Zimt geschmacklich klar im Mittelpunkt steht, ohne zu dominieren.

Christian Hümbs nennt Klassiker wie Zimtschnecken, Franzbrötchen oder gedeckten Apfelkuchen mit Zimtstreuseln als Inspiration. Die Umsetzung liegt jedoch ganz bei den Kandidaten.

Für einen besonderen Moment sorgt dabei Arabella Kiesbauer.

Kindergeburtstag trifft Jury-Feinsinn

Die Moderatorin präsentiert ihren „Cinna Twist“: Zimt-Sauerrahm-Muffins mit Zimt-Swirl, Zimt-Frischkäse-Topping und knusprigen Zimt-Cookies. Inspiriert wurde sie von ihren Kindern, die beide im Dezember Geburtstag haben. Das Gebäck sei ideal für einen Kindergeburtstag in der Adventszeit, erklärt sie.

Schon beim Anschnitt zeigt sich: Die Cupcakes sind luftig und gleichmäßig gebacken.

Doch dann kündigt Christian Hümbs eine kritische Einordnung an: Er sei kein Fan von Cupcakes, sagt er offen. Arabella rechnet bereits mit dem Schlimmsten.

Was folgt, überrascht alle.

„Wirklich richtig geil“

Hümbs erklärt, dies sei der leckerste Cupcake, den er je gegessen habe – und sogar einer, den er kaufen würde. Ein ungewöhnlich deutliches Lob von einem Juror, der das Gebäck eigentlich nicht schätzt.

Besonders überzeugt ihn das Zusammenspiel aus Saftigkeit, Zimt-Aroma und dem zusätzlichen Crunch durch den Keks. Auch Bettina Schliephake-Burchardt hebt genau diesen Aspekt hervor: Die unterschiedlichen Texturen runden das Gebäck perfekt ab.

Im Backzelt gibt es Applaus von den Mitstreitern. Arabella selbst reagiert sichtlich gerührt – und kann ihr Glück kaum fassen.

Ein früher Höhepunkt in einer Folge, die unter dem Motto „Herzensangelegenheiten in der Backstube“ noch einige emotionale und handwerkliche Herausforderungen bereithält. Die ganze Folge sehen Sie heute Abend (18.02.2026) um 20:15 Uhr in Sat.1 oder vorab auf Joyn.