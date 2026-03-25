Das Gartenhaus bei Erdmannhausen: Verstecktes Paradies im Nirgendwo, das Gartenherzen höher schlagen lässt

Immer wieder öffnet Stephanie Hoffmann ihr „Gartenhaus“ bei Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg). Besucher können in eine Welt voller Inspiration und Gartenglück eintauchen.
Gerade mal eine Handvoll Häuser zählt der Weiler Rundsmühlhof in der Nähe von Erdmannhausen. Eines davon steht auf einem besonderen Areal. Hier war einmal eine Gärtnerei. Auch heute stehen dort noch ein paar Gewächshäuser. Stephanie Hoffmann hat sie und die Gärten drumherum gestaltet – und alles mit viel Liebe zu ihrem „Gartenhaus“ verwandelt, ihre Vorstellung vom Paradies.