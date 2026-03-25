Das Gartenhaus bei Erdmannhausen: Verstecktes Paradies im Nirgendwo, das Gartenherzen höher schlagen lässt

Immer wieder öffnet Stephanie Hoffmann ihr „Gartenhaus“ bei Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg). Besucher können in eine Welt voller Inspiration und Gartenglück eintauchen.

Gerade mal eine Handvoll Häuser zählt der Weiler Rundsmühlhof in der Nähe von Erdmannhausen. Eines davon steht auf einem besonderen Areal. Hier war einmal eine Gärtnerei. Auch heute stehen dort noch ein paar Gewächshäuser. Stephanie Hoffmann hat sie und die Gärten drumherum gestaltet – und alles mit viel Liebe zu ihrem „Gartenhaus“ verwandelt, ihre Vorstellung vom Paradies.

Wer noch nie hier war, dürfte überrascht sein, was einen da am Ende der Straße, irgendwo im Nirgendwo, erwartet. Auf etwa 1,5 Hektar Grundstücksfläche kann man in der Genussgärtnerei ins pure Gartenglück eintauchen: hochwertige Accessoires, Vintage-Gegenstände, Steinfiguren, Gefäße und natürlich Pflanzen und Blumen.

Nicht Deko, sondern Lebensraumgestaltung

In dem kleinen Laden gibt es allerlei Schönes. Foto: Sandra Lesacher

Für Stephanie Hoffmann ist das nicht Deko sondern Lebensraumgestaltung. Dabei geht es gleichermaßen um ihren wie auch den Lebensraum ihrer Kunden. Die gelernte Gärtnerin und Floristin berät nicht nur andere, wie sie ihren Garten gestalten können. Sie lebt mit ihrem „Gartenhaus“ auch ihren Traum vom Glück.

Der Schritt dorthin war mutig. 2004 kaufte sie das Haus und das Areal der ehemaligen Gärtnerei im Rundsmühlhof. Da war sie gerade mal 27 Jahre alt. Viel Arbeit war nötig, sie renovierte das Haus und schuf sich eine grüne Oase. Heute lebt sie hier mit Partner, Tochter und Hund mitten in der Natur und hat genügend Platz für ihre Fantasie und Kreativität.

Vier bis sechs Mal pro Jahr öffnet Stephanie Hoffmann ihr Reich für Besucher und Kundschaft, unter anderem am kommenden Wochenende, Freitag, 27. März (13 bis 17 Uhr), sowie Sonntag, 29. März (11 bis 14 Uhr) – sogenannte Einkaufstage im Gartenhaus im Rundsmühlhof. Die nächsten sind dann wieder im Juni.

Passend zur Osterzeit bevölkern einige bunte Hasen die Gewächshäuser und Scheunen, ebenso wie natürlich allerlei Frühlingshaftes: Nester aus Heu und rosa Lenzrosen, Kränze aus Kräutern und Buchs mit Ostereiern, Gestecke aus Rankenzweigen und Moos mit Hasenohren und mehr.

Ein stattlicher Hahn aus Kunstharz sitzt in einem länglichen Gesteck mit einem Emu-Ei. Nach Ostern könne man es problemlos umdekorieren, sagt Stephanie Hoffmann, und zum Beispiel mit frischen Zitronen und Limetten neue Akzente setzen. Für den Herbst könnte sie sich dann grüne Kürbisse und Hagebutten vorstellen, für den Winter ein paar Mistelzweige und hochwertige Kugeln sowie Stabkerzen.

Stephanie Hoffmanns Kreativität scheint keine Grenzen zu kennen. In Nestschalen setzt sie Magnolien und wilden Wein, kombiniert das Ganze mit Moos, Erde und Blümchen in Pink und Orange. So sieht Frühling aus.

Wer durch die Gewächshäuser und die Gärten im Rundsmühlhof läuft, entdeckt auch schräge Dinge. Vor dem Schuppen lehnt zum Beispiel ein altes Puki-Fahrrad an einem Tisch, auf ihm zwei prächtige Jardinieren – Vintage-Blumenbehälter, die mit braun-rost-violetten Stiefmütterchen gefüllt sind. Daneben ein Hasenherr und zwei Hasendamen in pink-grün-metallic, davor zwei Sessel mit roséfarbenen Schaffellen.

„Ich erschaffe hier jeden Tag neue Bilder“

Ein Stilleben mit Hasenfamilie und Kinderfahrrad. Foto: Sandra Lesacher

Dieses Stilleben ist ein echter Hingucker und spiegelt Stephanie Hoffmanns Wirken und Werken perfekt wider. „Ich erschaffe hier jeden Tag neue Bilder“, sagt sie. Auch Kitsch darf dabei sein, aber gezielt eingesetzt. Wie das geht, zeigt sie im Übrigen auch in den Kursen, die sie anbietet. In ihren Floristik- und Gestaltungskursen lernt man zum Beispiel, wie man aus Naturmaterialien ein Nest windet und es mit Zwiebelblumen, Federn und anderem schmückt.

Und dann ist da noch die Parkanlage. Er erstreckt sich auf mehr als einem Hektar Fläche rund um die Gewächshäuser und den Schuppen. „Mein Lebensraum“, nennt ihn Stephanie Hoffmann. Zu den Einkaufstagen teilt sie ihn mit ihren Besuchern.

Ein Spaziergang durch das Elfenreich

Hier entlang zu spazieren fühlt sich ein bisschen wie ein Ausflug in eine kleine Variante des Blühenden Barocks an. Hier ein Kräutergarten, dort der „Eulengarten“, Nischen, Winkel, alte Bäume, gemütliche Sitzplätze. Im alten Gewächshaus wachsen, Feigen, Zitrusfrüchte, eine Palme. Dahinter der Elfenwald und das Elfenreich, ein steinerner Drache sitzt am Eingang, ein Schweinchen mit Gitarre wartet entlang des Wegs, ein Drachenbaby schläft im Gebüsch.

In ihrem Bambuswald meditiert Stephanie Hoffmann gerne. Auf vielfachen Wunsch hat sie ihn auch für ihre Gäste geöffnet. Mächtige Steinbuddhas lächeln milde, bunte Gebetsfahnen flattern im Wind. Das, was die Gärtnerin und Floristin auf dem Areal am Ende der Straße des kleinen Weilers geschaffen hat, ist mehr als nur ein Gartenhaus. Es ist ein Gartenparadies.

Das Gartenhaus

Öffnungszeiten

Geöffnet ist am Freitag, 27. März, von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag, 29. März, von 11 bis 14 Uhr.

Adresse

Rundsmühlhof 1, Kirchberg an der Murr. „Das Gartenhaus“ im Rundsmühlhof ist über die Schweißbrücke bei Erdmannhausen erreichbar.