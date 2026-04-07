Überlebende, Experten, erschütternde Archivbilder: Eine neue ZDFinfo-Dokumentation blickt 40 Jahre nach der Reaktorexplosion auf die größte Atomkatastrophe der Geschichte - und fragt, was sie für heute bedeutet.
Am 26. April 1986 explodierte Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl. Was folgte, war keine regionale Havarie - es war die schwerste Atomkatastrophe in der Geschichte der Menschheit. Vier Jahrzehnte später nimmt eine neue ZDFinfo-Dokumentation das Ereignis noch einmal in den Blick: "Tschernobyl - Die Katastrophe" läuft am 7. April um 20:15 Uhr im ZDF - und steht auch in der Mediathek zur Verfügung.