Seit Januar 2011 lassen Silvia Wollny und ihre Großfamilie die Zuschauer bei RTLzwei an ihrem Leben teilhaben. So feiert der Sender seine Quotenbringer zum Jubiläum.

Nicht nur "Die Geissens" feiert RTLzwei im Januar 2026 mit einem Jubiläums-Special. Auch eine zweite Kultfamilie ehrt der Sender zum 15. Geburtstag mit einem Sendemarathon. Am 17. Januar 2026 steht das Programm von RTLzwei ganz im Zeichen einer Großfamilie. Ab 8:10 Uhr zeigt der Sender an jenem Samstag die besten Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie". Zwölf Stunden lang laufen dann die Highlights aus 15 Jahren.

Am 17. Januar 2011 rief Silvia Wollny (60) erstmals bei RTLzwei ihre acht Kinder. Insgesamt hat sie sogar elf Sprösslinge, nicht alle wollten aber vor die Kamera. Die Matriarchin aus Neuss war aber schon vorher in diversen Formaten zu Gast. So erlaubte sie schon in "We Are Family" oder "Punkt 12" Einblick in das Leben einer Großfamilie.

In ihrem eigenen Format standen dann neben alltäglichen Herausforderungen die ganz großen Ereignisse auf dem Programm. Sarafina, Sylvana und Co. wuchsen vor der Kamera auf und bekamen selber Kinder. Während der vierten Staffel trennte sich Silvia Wollny von ihrem Gatten Dieter, der daraufhin aus der Sendung verschwand.

Die Wollnys: Silvia allein zu Haus und zwei Ableger

Staffel fünf lief deshalb mit dem Untertitel "Silvia allein zu Haus". Ab Staffel sechs trat ihr neuer Partner Harald vor die Kamera. Die Familie wagte einen Neuanfang, zog aus Neuss in ein altes Hotel in Ratheim. 2023 bauten sich die Wollnys in der Türkei ein zweites Standbein auf.

"Die Wollnys" brachten zwei Ableger hervor. "Die Wollnys 2.0 - Die nächste Generation" startete 2013, im Mittelpunkt stand drei Staffeln lang die älteste Tochter Sylvana Wollny (33) und ihr Freund Florian.

In "Lecker Schmecker Wollny" drehte sich von 2016 bis 2023 wieder alles um die Mutter. Silvia Wollny musste darin ein Menü kochen, das pro Person nicht mehr als fünf Euro kosten darf.