Das Aus droht: „Uns kann nur ein Weihnachtswunder retten“ – Marbacher Tafel bangt um Existenz

Rund 440 Menschen sind auf die Marbacher Tafel angewiesen – nicht nur wegen der Lebensmittel, sondern auch wegen des Miteinanders. Doch nun kämpft die Einrichtung selbst ums Überleben.
Die Regale im Laden weisen mehr Lücken als sonst auf, das Personal ist verunsichert. Über allem liegt die Frage, wie lange die Marbacher Tafel noch so weitermachen kann. Denn die Einrichtung, die Woche für Woche rund 440 Menschen mit billigen Lebensmitteln versorgt, ist ernsthaft in ihrer Existenz bedroht – wenn jetzt nichts passiert, droht bis Ende des Jahres das Aus.