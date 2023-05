13 Rainer Zobel bejubelt den denkwürdigen Sieg der Stuttgarter Kickers beim FC Bayern München am 5. Oktober 1991. Foto: Baumann/Pressefoto Baumann

Vor 30 Jahren gewinnen die Stuttgarter Kickers ein Bundesligaspiel beim FC Bayern mit 4:1. Inzwischen trennen die Clubs Welten und vier Spielklassen. Ex-Bayern-Profi Markus Babbel und der damalige Kickers-Trainer Rainer Zobel erinnern sich.









Stuttgart - Am 5. Oktober 1991 gewannen die Stuttgarter Kickers in der Fußball-Bundesliga mit 4:1 beim FC Bayern München. Markus Babbel war damals als Jungprofi für die Bayern am Ball, Rainer Zobel trainierte die Blauen. Im Doppelinterview blicken beide auf dieses denkwürdige Spiel zurück und schauen auf die Zukunft der Kickers.