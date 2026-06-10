Entertainerin Hella von Sinnen hadert nicht damit, keine Kinder zu haben. Einen Samenspender hätte sie aber wohl in Dirk Bach gehabt, wie sie nun verriet.
Hella von Sinnen (67) und ihre frühere Lebensgefährtin Cornelia Scheel (63) entschieden sich während ihrer Beziehung bewusst gegen gemeinsame Kinder, auch wenn offenbar ein prominenter Samenspender bereitstand. Im Interview mit dem Magazin "Bunte" verriet die Entertainerin: "Conny und ich hätten damals die Möglichkeit gehabt, uns ein Schöppchen Samen zu organisieren. Aber wir haben immer gesagt: Ne, das machen wir nicht."