Entertainerin Hella von Sinnen hadert nicht damit, keine Kinder zu haben. Einen Samenspender hätte sie aber wohl in Dirk Bach gehabt, wie sie nun verriet.

Hella von Sinnen (67) und ihre frühere Lebensgefährtin Cornelia Scheel (63) entschieden sich während ihrer Beziehung bewusst gegen gemeinsame Kinder, auch wenn offenbar ein prominenter Samenspender bereitstand. Im Interview mit dem Magazin "Bunte" verriet die Entertainerin: "Conny und ich hätten damals die Möglichkeit gehabt, uns ein Schöppchen Samen zu organisieren. Aber wir haben immer gesagt: Ne, das machen wir nicht."

Sie erklärte weiter: "Der Dicki, wie wir Dirk Bach nannten, hätte uns bestimmt gerne Samen geschenkt. Und dann hätten wir zu dritt das Kind aufgezogen. Schließlich waren wir aber klug genug, zu wissen, dass es mit uns als Helikopter-Eltern vielleicht doch keine gute Sache wäre."

25 Jahre ein prominentes Paar

Hella von Sinnen und die Autorin Cornelia Scheel waren ab 1990 rund 25 Jahre lang liiert, und sind bis heute eng befreundet: "Weil die Liebe immer noch bleibt. Weil wir uns respektieren, weil wir uns gern haben und uns gegenseitig guttun", so die Komikerin in "Bunte". Von ihrem Freund Dirk Bach mussten sich die beiden 2012 verabschieden. Der Komiker, Schauspieler und Moderator starb mit 51 Jahren an Herzversagen.

Von Sinnen hatte zuletzt selbst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach einem Unfall mit zwei gebrochenen Beinen gab es für sie eine längere Genesungsphase. "Es geht mir gut", stellte sie vergangene Woche im Interview mit spot on news klar. "Neben allen OPs und Physiotherapie-Stunden ist die seelische Verfassung das A und O." Sie komme langsam "wieder in Stimmung", auch dank ihres neuen Podcasts "Gestatten, von Sinnen!", der am 5. Juni gestartet ist.

Gegen eine dauerhafte Rückkehr ins Fernsehen spreche ebenfalls nichts, so die Entertainerin, die Ende der 1980er Jahre durch die Show "Alles Nichts Oder?!" bekannt wurde. Einer bestimmten Sendung erteilte sie allerdings eine deutliche Absage: Eine Teilnahme an dem erfolgreichen Comedy-Format "LOL: Last One Laughing" kommt für sie nicht infrage.