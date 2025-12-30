Die Buhrufe gegen seine Person missfallen Luke Littler. Auf der Bühne ergreift der Darts-Weltmeister das Wort und spricht die Fans direkt an.
Vom Publikumsliebling zum Ausgebuhten: Darts-Weltmeister Luke Littler hat bei der WM in London emotional auf unerwartete Buhrufe der Fans reagiert und sich direkt ans Publikum gewandt. „Es stört mich nicht“, behauptete Littler im Bühneninterview bei Sky Sports und lachte auf: „Ihr bezahlt für Tickets und ihr bezahlt mein Preisgeld. Danke, dass ihr mich ausbuht.“