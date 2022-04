1 Ist das erlaubt? Foto: PP77LSK / shutterstock.com

Ist es in Deutschland erlaubt, Münzen und Scheine mutwillig zu vernichten? Diese Frage klären wir im Artikel.















Auch wenn es sich die allermeisten Menschen nicht leisten können, ihr Geld mutwillig zu verbrennen, so ist es doch eine interessante Frage, ob eine derartige Aktion legal ist. Um diese Frage beantworten zu können, muss man sich zunächst die Besitzverhältnisse von Geld ansehen.

Wem gehört das Geld?

Auch wenn manchmal behauptet wird, dass Geld in Münz- oder Scheinform dem Staat gehört, so ist es tatsächlich das Eigentum des Besitzers. Denn Geld ist eine Sache im Sinne des § 90 BGB. Nach dieser Definition kann es gemäß § 929 BGB an andere übertragen werden, also etwa von der Bank an die Kunden und geht damit in deren Besitz über.

Was darf man mit dem Geld machen?

Da das Geld Teil des persönlichen Eigentums ist, kann man damit laut § 903 BGB machen, was man will. Man kann es zerstören, verbrennen, bemalen oder zerschneiden. Doch wer mutwillig sein Geld zerstört, darf keinen Ersatz erwarten. Ist das Geld erst einmal verbrannt, ist es für immer verloren. Denn die Bundesbank tauscht nur beschädigtes Geld um, wenn dieses nicht vorsätzlich zerstört wurde.

Achtung im Ausland

Nicht jedes Land auf der Welt erlaubt es seinen Bürgern Geld zu zerstören. In den USA zum Beispiel ist es per Gesetz verboten, Dollars zu vernichten. Auch in Australien, Singapur oder Kanada ist das Zerstören von Geld untersagt. Man sollte daher Vorsicht walten lassen, wie man im Ausland mit der Landeswährung umgeht.