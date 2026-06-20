Danny DeVito bis Alyssa Milano: Hollywood trauert um Sitcom-Legende James Burrows

Der Regisseur James Burrows, der Sitcoms wie "Cheers", "Will & Grace" und "Friends" prägte, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Stars wie Eric McCormack, Tony Danza, Alyssa Milano und Danny DeVito verabschieden sich von ihrem langjährigen Wegbegleiter.
Es ist ein schwerer Verlust für die Unterhaltungsbranche: James Burrows, einer der prägendsten Comedy-Regisseure der US-Fernsehgeschichte, ist tot. Der elffache Emmy-Gewinner starb laut einer Mitteilung seiner Familie am Freitag im Alter von 85 Jahren. Über fünf Jahrzehnte hinweg habe er als Regisseur, Mentor und kreative Kraft ganze Generationen der Comedy geformt und Zuschauern weltweit "unermessliche Freude" bereitet, heißt es in dem Statement.