Dank VfB Stuttgart II: VfL Osnabrück steht als Zweitliga-Aufsteiger fest

1 Mit dem Aufstieg krönen die Osnabrücker eine beeindruckende Saison (Archivbild). Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/David-Wolfgang Ebener

Der VfL Osnabrück kehrt in die 2. Bundesliga zurück. Nach dem nächsten Patzer von Rot-Weiss Essen steht der Aufstieg des Drittliga-Tabellenführers vorzeitig fest.











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Der VfL Osnabrück kehrt nach zwei Jahren in die 2. Fußball-Bundesliga zurück. Weil Konkurrent Rot-Weiss Essen beim VfB Stuttgart II mit 1:6 (0:2) verlor, steht der Aufstieg der Niedersachsen bereits am drittletzten Spieltag dieser Drittliga-Saison fest. Die Osnabrücker Partie beim SV Wehen Wiesbaden an diesem Sonntag (16.30 Uhr/MagentaSport) ist damit ebenso bedeutungslos wie die beiden letzten Saisonspiele gegen Ulm und Stuttgart II.