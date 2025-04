Die aktuelle Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ hat ihre Favoritinnen – und eine von ihnen kommt aus der Region Stuttgart: Daniela Djokic, 20 Jahre alt, Lehramtsstudentin aus Ostfildern, zählt nicht nur zu den erfolgreichsten Kandidatinnen der diesjährigen Staffel, sondern hat sich auch zum absoluten Fan-Liebling entwickelt.

Bereits drei Jobs konnte sich Djokic in der 20. Staffel sichern – ein starker Beleg für ihre Vielseitigkeit und ihr professionelles Auftreten. Für die Luxusmarke Zadig & Voltaire reiste sie nach Paris, für die InStyle ging es nach Lanzarote, und für ein Bademoden-Shooting der Sports Illustrated posierte sie auf Fuerteventura. Mit diesen Erfolgen gehört sie nun zu den Top 11 der verbleibenden Kandidatinnen.

Social-Media-Star unter den Models

Doch nicht nur bei den Kunden und der Jury rund um Heidi Klum kommt Daniela gut an. Auch in den sozialen Netzwerken sticht sie deutlich hervor: Auf Instagram folgen ihr mittlerweile über 50.000 Menschen, auf TikTok sind es mehr als 86.000. Damit hat sie ein Vielfaches der Reichweite ihrer Konkurrentinnen – etwa Katharina mit rund 13.000 Instagram-Followern oder Svenja mit 17.500 auf TikTok. Zwar brachte Djokic bereits vor Beginn der Staffel eine solide Online-Fangemeinde mit, doch allein im Verlauf der Show kamen zehntausende neue Fans dazu.

„Ich wollte schon immer hier sein“

Dass sie überhaupt an der Castingshow teilnimmt, hat sie vor allem ihrer Familie und ihrer Freundin Lara zu verdanken, die sie zur Bewerbung ermutigt haben. Eine Entscheidung, die sich ausgezahlt hat: Djokic ist nicht nur im Penthouse in Los Angeles angekommen, sondern überzeugt auch Woche für Woche mit Selbstbewusstsein, Energie und positiver Ausstrahlung.

In Folge 15 musste sich Daniela beim Western-Walk beweisen. Foto: ProSieben/Max Montgomery

Dabei bringt sie bereits Erfahrung mit: Seit drei Jahren ist sie semiprofessionell als Model aktiv und hat unter anderem mit der Designer-Brand Joop zusammengearbeitet. Vor der Kamera blüht sie auf – gleichzeitig wirkt sie auf dem Laufsteg souverän. Mit ihrer Größe von 1,80 Metern und ihren langen Beinen sieht sie sich selbst als Laufstegmodel mit viel Potenzial.

Beliebt auch bei anderen Teilnehmern

Dass Djokic nicht nur bei den Zuschauenden gut ankommt, sondern auch unter den Teilnehmerinnen geschätzt wird, zeigt eine Anekdote der ausgeschiedenen Kandidatin Annett. Auf Instagram teilte die 46-Jährige eine gemeinsame Erinnerung an einen Flug, bei dem beide für Mutter und Tochter gehalten wurden – und schrieb: „Hätte ich eine Tochter, und sie wäre so wie du, liebe Dani – ich wäre unglaublich stolz auf dich.“

Unter Fans sorgt derzeit auch eine mögliche Romanze für Gesprächsstoff: In den sozialen Medien deutete Daniela an, dass sie Mitkandidat Samuel attraktiv findet – etwa, indem sie seine Reels mit Kommentaren wie „Sexy Cowboy“ versieht oder einem Fotografen zustimmt, der Samuels Bilder als „hot“ und „cute“ bezeichnete. Samuel selbst erklärte nach dem Einzug ins gemeinsame Penthouse in Los Angeles vielsagend: „Wenn da was passiert, passiert’s“ – und griff diese Aussage später auch in einem TikTok-Video erneut auf. Fans spekulieren: „Mit wem hat er was?“ Die Antwort geben sie sicher selber: „Dani“. Ob an den Spekulationen wirklich etwas dran ist, bleibt offen.

„Vor der Kamera kann ich ich selbst sein“

Im Interview mit ProSieben beschreibt sich Daniela Djokic als tiefenentspannt, spontan und voller Energie. Sie liebe es, glücklich zu sein und andere mitzureißen, meide Konflikte und passe sich gut an die Stimmung anderer an.

„Es erfüllt mich, neue Rollen zu übernehmen, an meine Grenzen zu gehen und kreativ auszuprobieren. Für mich ist das Shooten mein sicherer Platz, an dem ich mich frei entfalten kann“, sagt sie. Ihr Lebensmotto: Jeder ist seines Glückes Schmied.

Auch abseits des Modelns ist sie aktiv: Sport, Musik, Fotografie, Content-Produktion – Djokic genießt es, sich auszudrücken. Auf die Frage, wo sie sich in fünf Jahren sehe, antwortet sie schlicht: „Glücklich, egal, was ich mache, umgeben von meinen Liebsten und am Meer.“

Ob sie es tatsächlich bis ins GNTM-Finale schafft, bleibt offen. Doch schon jetzt ist klar: Daniela Djokic ist gekommen, um zu bleiben – auf den Laufstegen der Welt ebenso wie in den Herzen ihrer Fans.