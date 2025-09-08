Daniel Craig ist zurück: Netflix zeigt ersten Knives Out 3-Trailer

Netflix hat den ersten Trailer zu "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" veröffentlicht. Daniel Craig kehrt zum dritten Mal als Detektiv Benoit Blanc zurück - diesmal in einem ungewohnt düsteren Setting mit kirchlichem Hintergrund.
Der exzentrische Detektiv Benoit Blanc kehrt zurück - und diesmal wird es richtig finster. Netflix hat den ersten Teaser-Trailer zu "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" veröffentlicht, der Daniel Craig (57) in seinem bislang düstersten Fall zeigt. Regisseur Rian Johnson (51) verlässt dabei bewusst die mondänen Schauplätze der Vorgänger und führt seine Krimi-Reihe in ungewohnt bedrohliche Gefilde.