So radikal haben sich Daimler-Büros in 40 Jahren verändert

Seit 40 Jahren gestaltet Stefanie Kellermann-Thiel aus Altdorf die Arbeitswelten von Mercedes-Benz mit. Einmal sogar die Vorstandsetage – obwohl die fast ins Wasser gefallen wäre.
Ein bisschen stolz ist Stefanie Kellermann-Thiel durchaus auf ihr jüngstes Projekt. Es steht prominent platziert auf dem Vorplatz des Mercedes-Kundencenters in Sindelfingen: Ein Glascontainer beherbergt eine schwarze S-Klasse Langversion, Baureihe 140. „Das ist eine Leihgabe vom Mercedes-Benz Museum, das haben wir erstmals so umgesetzt“, sagt sie. Wer an der Käsbrünnlestraße sein neues Fahrzeug mit Stern entgegennehmen darf, kann im Vorbeigehen noch mal in alten Zeiten schwelgen. Doch der Container ist für Kellermann-Thiel nur das i-Tüpfelchen auf ihren 40 Jahren Zugehörigkeit zum Konzern mit Stern.