Dänemark: Toter Wal vor dänischer Insel Anholt entdeckt – ist es Timmy?

1 Handelt es sich bei dem toten Buckelwal um Timmy? (Archivbild) Foto: Sebastian Peters/NEWS5/dpa/Sebastian Peters

Vor der Küste der dänischen Insel Anholt treibt ein toter Wal im Meer. Einem Experten zufolge handelt es sich um einen Buckelwal. Was ist bislang bekannt?











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Vor der dänischen Insel Anholt ist ein toter Wal entdeckt worden. Das Tier liege etwa 75 Meter vor der Küste und sei vermutlich bereits seit einiger Zeit tot, berichtete die Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf die Umweltbehörde Miljøstyrelsen. Unklar war zunächst, ob es sich um den Wal Timmy handelt, der Ende März erstmals vor Timmendorfer Strand gestrandet war und rund einen Monat später in den Skagerrak (Nordsee) transportiert worden war.