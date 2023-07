1 Die Dachdeckerin Jana Görgen arbeitet auch in der Werkstatt. Foto: Jürgen Bach

Die Ditzingerin Jana Görgen hat einen Beruf, in den sich kaum Frauen verirren: Sie ist Dachdeckerin. Eine ausgezeichnete sogar, denn die Gesellenprüfung hat sie mit Bravour bestanden. Damit ist für die 21-Jährige karrieremäßig aber noch lange nicht Schluss









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Strohgäu - Jana Görgen hat Seltenheitswert. Jedenfalls im Handwerk, für das sie sich beruflich entschieden hat und wo Frauen Mangelware sind. Zudem hat die junge Frau aus Ditzingen eine von Männern dominierte Branche gewählt – und darin ist sie auch noch ausgezeichnet: Die 21-jährige Dachdeckerin hat ihre Gesellenprüfung mit Bravour bestanden: Als erste Kammersiegerin der Region Stuttgart und dritte Landessiegerin von Baden-Württemberg nimmt sie bald an der Deutschen Meisterschaft teil. Und im Herbst besucht sie die Meisterschule in Karlsruhe. „Ich bin draußen, habe Spaß und viel Abwechslung. Dachdeckerin ist der perfekte Job für mich“, sagt Jana Görgen, die sich als einen ehrgeizigen Menschen beschreibt. „Wenn ich etwas tue, will ich gut abschneiden“, sagt die 21-Jährige. Und nachdem ihre Chefs schon eine Frau aufgenommen hätten, wolle sie sie auch stolz machen.