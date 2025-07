Current-Festival in Stuttgart: Wie künstlicher Nebel Feinde täuschen sollte

1 Sofia Dona und Norbert Protmann schildern, was die historischen Aufnahmen zeigen. Foto: Ferdinando Iannone

Tarnen und Täuschen auf spezielle Art: Mit künstlichem Nebel wurde im Zweiten Weltkrieg versucht, Stuttgart vor Luftangriffen zu bewahren.











Der erste Luftangriff auf Stuttgart erfolgte im August 1940. Die Attacke der britischen Royal Air Force hatte den Mercedes-Werken in Untertürkheim gegolten, dann aber vor allem Gaisburg getroffen. Die Schäden hatten noch Schaulustige gelockt. Hören und Sehen vergehen sollte aber jenen, die erleben mussten, was dann bis drei Wochen vor Kriegsende bei über 50 Luftangriffen der Alliierten an Tod und Zerstörung geschah. Dagegen sollte künstlich erzeugter Nebel helfen? Der Versuch, den aus 7000 Metern Flughöhe agierenden Bomberbesatzungen Ziele zu verbergen und so die Stadt zu schützen?