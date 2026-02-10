Curling bei Olympia 2026: Puls 180, Präzision und ein guter Plan – deutsches Curling-Team hat Großes vor

Marc Muskatewitz aus Baden-Baden führt das deutsche Curling-Team bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo an. Er verrät, was den Sport so intensiv und faszinierend macht.
Das Olympiastadion in Cortina d’Ampezzo ist ein Bau mit Geschichte, in dem jeder Holzwurm seine rechte Freude hätte. Das Ding stammt aus den 1950er Jahren, vor 70 Jahren wurde hier bereits olympisches Eishockey gespielt und auch die Eröffnungsfeier zelebriert (noch ohne Dach). „Es nach so vielen Jahren mal wieder geschafft zu haben – das ist schon toll“, sagt nun Marc Muskatewitz. Mit der olympischen Historie von Cortina hat das aber eher weniger zu tun.