CSD & Iron Maiden in Stuttgart: Ausfälle und Sperrungen bei der S-Bahn am Event-Wochenende

Ausfälle und Sperrungen bei der S-Bahn am Event-Wochenende

CSD & Iron Maiden in Stuttgart

1 CSD-Umzug, Bohnenviertelfest und Iron-Maiden-Konzert: wer am Wochenende zu den Großveranstaltungen in der Stadt möchte, muss sich auf ein eingeschränktes S-Bahnangebot gefasst machen Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich/IMAGO / snapshot

Am Wochenende brummt Stuttgart an vielen Ecken und Enden. Bei der Anreise zu diversen Großveranstaltungen gilt aber: die S-Bahn fährt nicht wie gewohnt. Was ist zu beachten?











Nix los im Städtle? Von wegen: am kommenden Wochenende wird es richtig voll, weil gleich mehrere Großveranstaltungen parallel stattfinden: der Umzug des CSD bewegt sich durch die Stadt, beim Bohnenviertelfest wird gefeiert, Iron Maiden spielt auf dem Wasen und im Oberen Schlossgarten wird Ballett im Park geboten. Wer es traditioneller mag: in Bad Cannstatt ist am Sonntag Fischerstechen.