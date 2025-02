CSD-Empfang in Stuttgart: „Liebe wird immer stärker sein wird als Hass“

1 Der neue CSD-Vorstand im Gespräch (von links): Alexander Prinz, Sina Will, Thomas Jansky, Lars Lindauer und Betina Starzmann. Foto: /Lichtgut/Ferdinando Iannone

Der CSD-Neujahrs-Empfang ist noch politischer als sonst gewesen. Er stand unter dem Motto der Bundeskampagne „Wähl Liebe“.











Link kopiert



Marilyn-Frisur, kurvenreicher Körper selbstbewusst im bordeaux-roten Etuikleid, im ausgestreckten Arm die Regenbogenfahne! Drag-Queen Henni erinnert beim Neujahrsempfang der IG Christopher Street Day (CSD) an Lady Liberty vor Manhattan und die Marianne auf Eugène Delacroix’ Gemälde „Die Freiheit führt das Volk“. Eine eindrückliche Pose, die sie an den Schluss ihrer Hommage an starke Frauen zu den Stimmen von Shirley Bassey und Joan Crawford setzte. Ihr Aufruf für die Wahl am 23. Februar: „Geht wählen – wählt Liebe.“