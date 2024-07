CSD-Empfang im Stuttgarter Rathaus: OB Nopper: „Mit zunehmendem Alter reifer, weiser und einsichtiger“

1 Erstmals bei der Parade dabei: Stuttgarts OB Frank Nopper Foto: Ferdinando Iannone/Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die CSD-Kulturwochen – Motto „Vielfalt leben. Jetzt erst recht!“ – sind eingeläutet: Im Rathaus begrüßte OB Frank Nopper die Regenbogen-Community zum Empfang. Er wird erstmals bei der Stuttgart Pride dabei sein.











„Einen besseren Song zum Auftakt gibt es nicht.“ Kulturvermittlerin und Moderatorin Sara Dahme spricht aus, was viele im großen Saal des Stuttgarter Rathauses denken. Just hat Sängerin Steffi List mit Tracy Chapmans „Talkin’ Bout a Revolution“ den CSD-Empfang eröffnet. Seit 15 Jahren läutet er die Christopher Street Day-Kulturwochen ein. 2024 stehen sie unter dem Motto „Vielfalt leben. Jetzt erst recht!“, das große Finale, die CSD-Parade, ist am Samstag, 27. Juli: Die Stuttgart Pride samt Kundgebung und Hocketse. Diese politische Demonstration erinnert an das, was sich in der Nacht zum 28. Juni 1969 in und vor dem Stonewall Inn in der New Yorker Christopher Street ereignete: Queere Menschen standen auf und wehrten sie sich erfolgreich gegen brutale, ungerechtfertigte Polizeirazzien.